Sütő Tamás nyugalmazott kaposvári vezérőrnagy szerint ennek a lépésnek meghatározó szerepe lehet a folyamatos szakmai utánpótlás biztosításában. – 2022-ben a hivatásos, a szerződéses és a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák illetményének megemelésére mintegy 11,2 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre – közölte a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztálya. 2023-ban az emelés megtartása érdekében biztosított lesz 49,1 milliárd forint keretösszeg, majd 2024 januárjától az illetményemelésre további 32,8 milliárd forintot terveznek be. Ez azt jelenti, hogy egy kezdő közkatona a jelenlegi 280 343 forintos illetménye szeptembertől 399 180 forintra, míg 2024 januártól 439 098 forintra emelkedik. Egy kezdő őrmester illetménye a mostani 375 064 forintról idén szeptembertől 421 834 forintra nő, 2024 januártól 509 287 forintra emelkedik.

Sütő Tamás nyugalmazott kaposvári vezérőrnagy szerint kiemelt jelentősége van a folyamatos szakmai utánpótlásnak. Örül az illemtényemeléssel kapcsolatos bejelentésnek, olyan lépésnek tartja, amelynek hosszabb távon is fontos szerepe lehet.

– A Magyar Honvédséghez sok új, modern technikai felszerelés érkezik, s ezek kezeléséhez magasan képzett fiatalokra is szükség van – hangsúlyozta. – Minden olyan elgondolás, amely a létszám, a tudás és a kiképzés szintjét emeli, az fontos.

Somogy korábban is a katonaság egyik fellegvára volt, s szerinte az is maradt. Felvetésünkre – miszerint a jelentkezőket ismét várják önkéntes katonai szolgálatra a toborzóirodákban – hangsúlyozta: a honvédség a jövőben is számos fiatalnak megélhetést, lehetőséget teremt.

Ugródeszka a felsőoktatásba – elsősorban olyan fiatalok jelentkezésére számít a honvédség, akik egy ideig szüneteltetik tanulmányaikat, s erre az időre stabil megélhetést keresnek – derült ki a honvédség tájékoztatójából. – Ez a szolgálati forma ugródeszka lehet a felsőoktatásba, hiszen a féléves szolgálatért akár 32, az egyéves szolgálatért akár 64 többletpont is járhat.





Fotó: Lang Róbert