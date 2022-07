Kéthely Patrik kilenc éves kéthelyi kisfiú, és rajong a rendőrök hivatásáért, és közelről is szerette volna megnézni, hogyan dolgoznak az egyenruhások. Saját kezűleg írt levelet Somogy megye rendőrfőkapitányának, melyben megemlítette, hogy felnőtt korában ő is rendőr szeretne lenni, és kérte a marcali egyenruhásokat, hogy ha lehet, születésnapja alkalmából hadd ülhessen be egy igazi rendőrautóba. A marcali rendőrkapitányság munkatársai örömmel teljesítették a kisfiú kérését. Hogy a gyermek álma valóra válhasson, meglátogatták a családját, és felkeresték Patrikot. Megmutatták neki a rendőri felszerelést, és a járőrautót, sőt még egy ajándékcsomaggal is meglepték.