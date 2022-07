A Tar Imre, a gyűjtő című tárlat számos izgalmas alkotást tár a közönség elé. A közelmúltban elhunyt gyűjtőről Tar Violetta, leánya a keddi megnyitón elmondta: számos somogyi és magyar festő alkotása megtalálható a hétszáz darabos gyűjteményben, ebből több, mint négyszázat állítottak ki.

Forrás: TIBOR KOVACS

– Saját műveiből is láthatunk néhányat, de például Szász Endre, Kunffy Lajos és Ikafalvi Farkas Béla alkotásai is megtalálhatóak – sorolta Tar Violetta. Hozzátette: ha édesapja képzett művészként nem másol, hanem saját önkifejezésre törekszik, zseniális művész lehetett volna. Kertész Sándor, Székely-Bertalan-díjas festőművész több évtizedes ismerettség fűzi a Tar családhoz, a gyűjtő egyik lányát tanította a gimnáziumban, azóta is mentora.

Forrás: TIBOR KOVACS

– Azt tanácsoltam Imrének, hogy minél több somogyi képzőművész alkotásából szerezzen anyagot a gyűjteményébe és ez sikerült is neki, csodálatos életművét most mutatjuk be először – tette hozzá a festőművész.

Szenvedéllyel gyűjtött



Soós Tibor, a gyűjtő egykori barátja nyitotta meg a kiállítást. A festőművész kiemelte: Tar Imre egy gazdag, sokszínű gyűjteményt hozott létre. – Élveztem azt a szenvedélyt, amellyel egy olyan életművet alkotott, amely maradandó nyomot hagyott maga után és biztos vagyon benne, hogy lélekben itt van velünk – mondta el Soós Tibor. A tárlat augusztus 17-éig hétköznaponként hétfőtől csütörtökig reggel nyolctól délután négy óráig, pénteken nyolc órától 14 óráig tekinthető meg.