– Egykor nagy becsülete volt a juhásznak, tisztelték – mondta Pali bácsi, miközben az akolhoz tartottunk. – A fiam asztalos lett, a lányom pedig a vendéglátásban dolgozik, nem viszi tovább senki a tanyát, igen lenézett hivatás lett a juhászé – tette hozzá, miközben a láncbódéhoz vezetett bennünket, s alkalom nyílt arra is, hogy a riport­alany kérdezzen az újságírótól. – Tudják, mi ez a sok minden? – mutatott a fából faragott kis fityegőkre.

– Fafaragványok, amit biztos, hogy Pali bácsi készített – találtuk fel magunkat azonnal.

– Ez így van, de azt is tudják, mi célt szolgálnak? – értetlenül néztünk egymásra kolléganőmmel, ám a válasz kérés nélkül is hamar megérkezett. – Ezek úgynevezett rovások. Mindegyikből kettő van. Ha éjjel egyedül vagyok a tanyán, és akár nyolc–tíz ellés van, az anya és a kisbárány nyakába is akasztok egy-egy ilyen faragványt, ami párosával készül. Arra való, hogy reggel is tudjam, kik tartoznak össze.

Akik napjainkban juhokkal foglalkoznak, rendszerint nem juhászok, csak alkalmazottak egy juhtartó gazdánál – mondta Kiss Pál, akinek összes ismert felmenője juhász volt. Sőt, a felesége is „tiszta vérű” juhászlány, ahogy Pali bácsi mondta, vagyis az összes felmenő szintén juhász volt a családban.

Kiss Pál hetvenkét évesen is gyakran húsz kilométert gyalogol a legeltetés miatt. Előfordul azonban, hogy csupán öt kilométert vállal, de azt olyan menetfelszerelésben, ahogy ősei is tették. – Ezt a málhát teszem a szamár hátára, minden benne van, ami kellhet a nap során – mondta. – Ez a két zsák pedig arra szolgál, hogy az út közben született bárányokat bele teszem, így a csacsi hozza őket. Már egyre kevesebbet bírok. Orvoshoz sem lehet csak úgy elmenni, a jószágokat nem hagyhatom sokáig egyedül – mondta Pali bácsi, aki egy szempillantás alatt elhessentette azt a tév­hitet, hogy szalonnát és hagymát hord a tarisznyájában.

– Hajnali négykor haza szoktam menni, aztán együtt reggelizem fél kilenckor a feleségemmel. Ebédet mindig kapok tőle, de ha éppen be kell mennie a városba, rendelek egy pizzát. A futár kihozza ide, mert én nem bírom diétás koszton – árulta el Somogy utolsó családi tradícióval rendelkező juhásza.





Fotó: Lapat Lili





Kiss Pál a mai napig tradicionális népi viseletben terelgeti a nyáját. Féltő gonddal őrzi nagyapjától örökölt 1937-ben készült szűrét, ám van sajátja is.

– Most csináltattam egy újat, mert a régi már nagyon elhasználódott – mondta. – Azért kaptam ilyen csodálatos hímzést rá, hogy reklámozzam a készítőt, aki még egy hét decis borosüvegnek való zsebet is varrt bele, a hátára pedig a magyar címert hímezte – mutatta az új szűrt Pali bácsi.

– Amikor fúj a szél, csak leheveredem rá, az ujját, meg a tarisznyát a fejem alá hajtom, és úgy alszom. Éjjel gyakran énekelek a bárányoknak, hogy ne rebegjenek a holdvilágban – mondta, majd két nótával is megörvendeztetett bennünket.



