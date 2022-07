– Néhány csepp esőtől nem esünk kétségbe – mondta mosolyogva Völgyi Ferenc. – Bár lehetne jobb is jobb az időjárás, ám ha úgy vesszük, az se rossz, hogy nincs tikkasztó hőség. A srácok fogásán látom, hogy hal bőven van a tóban, én viszont azért jobban is állhatnék. A pillanatnyi mérleg: egy amur és egy ponty. Bízom benne, hogy később sűrűbben lesz kapásom. Nagyon vártam a versenyt, s akárcsak az előző, ez is kiváló hangulatú. Mindenesetre alaposan feltankoltam, csaknem 30 fajta csalit és etetőanyagot hoztam, remélem, hogy eltalálom a halak ízlését...

Az ötórás szombati erőpróbán 20 versenyző indult, s kollégánk, Molnár Gábor újságíró is a féderezést tartotta célravezetőnek. Epres pelletet használt, és már kora délelőtt három pontyot, s egy kárászt fogott. Lapunk hírportálja, a Sonline.hu munkatársa Böcz Zoltán már az első kupán is részt vett, s a mostani verseny első felében hét pontynál és négy kárásznál tartott. A szerencse később is mellé szegődött, s végül megszerezte a szektorgyőzelmet, összesítésben harmadik lett.

A pályát négy szektorra osztották fel, az első helyezetteket jutalmazták, s valamennyi fiatal különdíjat kapott. A rendezvény díszvendége Demeter György a Fino Kaposvár korábbi sikeredzője volt, a röplabdalegenda természetesen maga is botot ragadott a Gyertyánosban.

Végeredmény:

1. Kiss Gergő (24 480 gramm)

2. Dancs László (23 210 gramm)

3. Böcz Zoltán (20 610 gramm)

4. Nagy Ferenc (19 520 gramm)

A nyerteseknek Lengyel János, a Somogy Hírlap főszerkesztője és Pintér Ottó, a Sefag Zrt. Zselici Erdészetének igazgatója adták át a díjakat.

Somogyban népszerű a horgászat

A Sefag Zrt, a Kometa és Kapos Horgászcentrum támogatta a közös szervezésű kupát. Szabó János, a Horgász Egyesületek Somogyi Szövetségének elnöke is indult a versenyen, s lényegesnek tartotta, hogy egyre több fiatal vesz részt az erőpróbákon. Somogyban közel 18 ezer regisztrált horgászt tartanak nyilván, közülük 13 700 hetven év alatti felnőtt. Megyénkben az utóbbi öt évben több mint 3000-el nőtt a horgászok száma.

– Jó érzéssel tölt el, hogy a kamaszok körében is népszerű a horgászat – mondta. – Szerintem fontos és hasznos minden olyan kezdeményezés, amely támogatja, segíti a sportág fejlődését.