A nevezett 147 alkotás közül 104 film került a 13. Bujtor István Filmfesztivál versenyprogramjába. A közönség nyolcvan filmet nézhet meg augusztus 18-tól 21-ig Balatonszemesen, ahol az alkotókkal is találkozhatnak.

Idén is vetítenek Bujtor István-filmeket, emellett lesznek koncertek, retró utcabál, veteránautós felvonulás, Csöpi ételkóstoló, Bujtor makettkiállítás, valamint családi és gyerekprogramok – tájékoztatott a Latinovits Emlékmű Alapítvány. Az előzsűri által versenybe engedett alkotások között negyven játékfilm és kísérleti fikciós alkotás, 34 dokumentum-, ismeretterjesztő és portréfilm, négy animációs alkotás és 26 versfilm szerepel.

A szakmai zsűri elnöke Ferenczi Gábor filmrendező, forgatókönyvíró, tagja Stork Natasa színművész, Kalász József filmrendező, vágó, Wiegmann Alfréd színházi és tévéfilmrendező, valamint Lutter Imre, a Latinovits Emlékmű Alapítvány kuratóriumi elnöke. A játékfilmek közül bekerült a hivatalos versenyprogramba a Csiky Gergely Színház Korai menyegző című alkotása Olt Tamás és Vékes Csaba rendezésében.

A Bujtor István-díjat kategóriánként ítélik oda és augusztus 21-én adják át. A zsűri külön is díjazhatja a legjobb alakításokat, forgatókönyvet, operatőri és vágó munkát, a legjobb effekteket, zenét, szerkesztést és rendezést. A Bujtor-filmek előtt lesznek beszélgetések Bujtor István alkotótársaival és a családdal. A látogatókat várja a Bujtor István Emlékkiállítás, amelyen az Ötvös Csöpi-filmek jelenetei makettek formájában láthatók.