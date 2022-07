9:30

Csütörtökön 8 órától hétfőn 20 óráig kiadta a vörös kód figyelmeztetést a Belügyminisztérium. Kaposvár több pontján vizet osztanak a nagy hőség miatt. Az Európa parkban egész délután hűsítőt kínálnak a járókelőknek. A somogyi megyeszékhelyen tizenegy ivókút üzemel és a párakapukat is újra üzembe helyezték a Városligetben, az Ady Endre utcában, a Corso átjárónál, a Kossuth téren és a Zsolnay Ivókútnál. A katasztrófavédelem honlapján megtalálhatóak azok a klimatizált helyek, ahol hűsölni tudnak a járókelők a nagy melegben. A következő napokban akár 40 fokot is mérhetünk.

9:15

A magas UV sugárzás miatt mindenképpen használjunk naptejet, védjük bőrünket! Na de melyiket kell, és hogyan?

Mit is jelent a faktorszám? A fényvédő faktor tulajdonképpen egy arányszám, mely azt adja meg, hogy az adott termék használatával hányszor több időt tölthetünk a napon leégés kockázata nélkül, méghozzá ahhoz képest, mintha nem használnánk. Ez egy nemzetközileg elfogadott érték, így biztonsággal tájékozódhatunk belőle a világ bármely pontján. A faktorszám és bőrünk leégés-mentesen napon tölthető idejének szorzata lesz az a végső idő, amit a naptej használata mellett pirosodás nélkül bír ki bőrünk. Például egy átlagos bőrű felnőtt egy 20-as faktorszámú naptejjel 20 faktorx20perc=400 percet tölthet el a napon leégés nélkül.

Fontos, hogy ez a naptej használata mellett a napon eltölthető maximális idő, vagyis nem kezdődik elölről a 400 perc, amint újrakenjük magunkat. Így is külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a naptejet az izzadság, a víz és a ruhánk is ledörzsölheti a bőrünkről. Azt már kevesebben tudják, hogy más kritériumoknak is érdemes megfelelnie egy naptejnek. A választás során célszerű olyan termékeket keresnünk, melyek fotostabilok. Ezek lassabban bomlanak le, így hatékonyabban védenek a nap káros hatásai ellen. Fizikai vs. kémiai A fényvédők mechanizmusuk alapján két csoportot alkotnak, vannak fizikai és kémiai napvédők. A fizikai alapon működő fényvédők nem érzékenyítenek, és a bőrön megtapadva visszaverik a sugarakat, azonban kozmetikailag kevésbé kellemes a használatuk. Bőrbe beszívódó kémiai anyagot nem tartalmaznak, ezért kisgyermekek és a fényvédőkre túlérzékeny felnőttek számára is ajánlottak. A kémiai fényvédők a felszívódás után elnyelik a sugarakat. Előnyük, hogy kozmetikailag kellemesebbek, nem színezik a bőrt, ugyanakkor gyakrabban okoznak allergiás reakciót.

A főbb típusok

Érdemes odafigyelnünk a fényvédőszer típusára is. Jelenleg olaj, krém és naptej formájában állnak rendelkezésünkre. Ebből a szempontból fontos, hogy bőrünk minőségének megfelelő változatot vásároljunk, hogy a gyakori használattal ne rontsunk annak állapotán. A napolaj például a legzsírosabb, így nem érdemes zsíros bőrön alkalmazni. A krém és az olaj könnyebben beszívódnak a bőrbe, a legkevésbé zsíros forma pedig a naptej. Akármennyire körültekintően választottuk is ki a megfelelő fényvédőszert, nem szabad megfeledkeznünk a napon töltött idő aranyszabályairól, hiszen a naptej sem nyújt teljes garanciát a leégés elkerülésére. Délelőtt 10 és délután 4 óra között érdemes kerülni a napozást, és, hogy huzamosabb ideig a napon tartózkodjunk. Strandolás közben sem szabad megfeledkezni a védelemről, ilyenkor jó, ha vízálló terméket használunk, és miután megszáradtunk, újra bekenjük magunkat. A direkt napfénynek kitett testrészeken – az arcon, tarkón, vállakon – érdemes magasabb faktorú naptejet alkalmazni, illetve a napon való tartózkodás előtt 20-30 perccel felvinni a készítményt bőrünkre. (forrás: benu.hu)

9:00

A hőségrisztás fokozatia a következők:

1. fokozat (Tájékoztatási fokozat): Elrendelésének feltétele, hogy a napi középhőmérséklet az előrejelzés alapján legalább egy napig meghaladja a 25 °C-ot. Első fokozatú hőségriasztás esetén az ÁNTSZ saját információkat küld szét megyei szervezeteinek. A helyi és regionális önkormányzatok ez esetben tájékoztathatják a lakosságot a várható időjárásról saját médiacsatornáikon keresztül.

Tudnunk kell, hogy napok óta a legmagasabb 3. fokozatú risztás van érvényben Somogy megyében is!

8:45

Somogyban is töb helyen oszt vizet a MÁV és a Volán az állomásokon!

8:30

Az UV sugárzás is nagyon magas lesz, nem árt vigyázni a napon tartózkodással:

8:00

Extrém melegre számíthatunk ma Somogyban is!

7:00

Ahogy szokásos reggeli időjárásjelentésünkben is leírtuk, ma is extrém hőmérsékletekre és UV sugárzásra lehet számítani.