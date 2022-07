Helyi közélet 2 órája

Új állomással gyarapodott a „Balatoni borút”

A Balatonboglári borvidéken, belső-Somogy lankás dombvidékén a Festetics család meghatározó szerepet játszott. Templomot, általános iskolát építettek, gondját viselték a környéknek. A grófi családnak szőlőtermesztő birtokai is voltak és Böhönyén egy kastélyt is építtettek, ahol számos kulturális eseménynek adtak teret. Sokat jártak vadászni is ide és finom borokat készítettek.

Sajnos az évek során kikezdte az épületet az idő vasfoga, a szépen termő szőlőt kiirtották. Épp ezért Szijártó Henrik – a birtok utolsó gazdája – úgy határozott, hogy fájó szívvel, de megválik tőle és olyannak adja el, aki szőlőt telepít, folytatja a felújítást követően a borászatot. Így talált rá egy agilis fiatalemberre, Beck Zoltánra. Közösen kidolgozták a terveket és megállapodtak a jövőt illetően. Beck Zoltán két évvel ezelőtt lebonttatta a falak nagy részét és nagy újjáépítésbe fogott, ami mára megvalósult. Háromszintes épületet hozott létre hotel jelleggel, valamint a borház fogadó termében is restauráltatta az 1880-ban hatalmas gerendából készített prést. Az új tulajdonos erőt és időt nem kímélve vetette bele magát a munkába. Pár régi barátnak hitt személy helyett új barátokra lelt. Segítették a családtagok, ismerősök és az új barátok. Többen gúnyolták, de ez sem vitte el a kedvét, hanem megsokszorozta erejét. Forrás: Picasa Közben gondozta a 23 hektáros területet is, melyen erdő, rét, legelő található, valamint 5 hektáron szőlőt telepített. Épp, amikor végeztek az ültetéssel, hatalmas felhőszakadás csapott le rájuk. A szőlőt kimosta és elvitte a víz a vesszőket. Úgy kellett összeszedni és újra telepíteni. Ma már szépen nő a szőlővessző. Elismerően szólt a munkálatokról Molnár Zsolt az önkormányzat pénzügyi bizottságának elnöke is. Örömmel vette tudomásul, hogy Zoltán álmai valósággá váltak. A munkálatokat helyi vállalkozókkal végeztette és sok embernek fog munkát biztosítani a „Nagypince – Borhotel”. Elmondhatják mától, hogy a település egy hotellel is gazdagodott. Podmaniczki János balatonföldvári borász ismertette a borászat fejlődését, gratulált a tervekhez és a már megvalósult első szakaszhoz. Az épületet Horváth András atya szentelte meg. Beck Zoltán meghatódva reagált a köszöntésekre. Elmondta, hogy a „Hazai forrás - Út a jövőbe” pályázaton nyert 40 millió forintot, ami az összértékhez hasonlítva nem sok, de a kezdeti lendületet erősítette. Sokan tekintették meg az épületet, a pincét. Valamint késő estig szórakozhattak, hisz fellépett Jáger Kinga, Tolvai Reni énekesek, valamint zenekarával Charlie is. A gróf egykori borospincéje, mely 170 éves és 130 méter hosszú gondos gazdára lelt, és rangjához méltóan július 2-től újra megtekinthetővé válik a Nagypince Borhotel Wine & Spa keretein belül.

