Az újonnan kiépített, nagy kapacitású vízelvezető megépítése mintegy 700 millió forintból valósult meg, amelyhez 200 millió forint kormányzati támogatás érkezett a városba.

– Közel 2,4 kilométer hosszban modern, nagy kapacitású elvezető-rendszer épült ki, ami a Sió csatornába vezeti le az esővizet – közölte a beruházás átadóján Lengyel Róbert, Siófok polgármestere, aki arról is beszélt, hogy a fejlesztés a város elmúlt éveinek legnagyobb volumenű, saját erőt igénylő beruházása, amihez majd 500 millió forint saját forrást biztosított az önkormányzat.

– Az elmúlt években sajnos többször is szembesültünk azzal, hogy a hirtelen, nagy mennyiségben lehulló csapadék mennyire komoly kihívásokat okoz a déli városrészben élők számára. Ezért is tettem javaslatot a városvezetésnek annak idején, hogy éljenek a támogatási lehetőséggel, és nyújtsanak be területfejlesztési pályázatot a probléma megoldása érdekében – mondta Witzmann Mihály, Siófok térségének országgyűlési képviselője, aki először 5 évvel ezelőtt számolt be róla, hogy a Siófok számára fontos fejlesztés állami támogatásban részesült. Az elmúlt évek áremelkedéseinek hatására az eredetileg 400 millió forintra tervezett projekt költségei időközben jelentősen megugrottak, de, ahogy a képviselő fogalmazott, az érintett utcák lakói végre nagyobb biztonságban tudhatják ingatlanjaikat.

A legemlékezetesebb havária helyzet 2014 szeptemberében érintette Siófok keleti és délkeleti részeit. Akkor fél nap alatt 3 havi csapadék hullott le, amit nem bírt el a csapadékvíz-elvezető rendszer, több utcában térd magasságig állt a víz az udvarokban és házakban. A helyzetet rontotta, hogy a déli területen az árkokat egyes lakók szeméttel hordták tele, ami kisebb esőzésekkor is akadályozta a vízelvezetést.