Először az alapanyagokat összekeverték, utána formázták, dagasztották a zsemléket a gyerekek a szennai skanzenben. Közben pedig a múzeumpedagógusok begyújtották a kemencét. – Miután a parázst hátra kotorjuk, az alját vizes seprűvel megkenjük, mert a pára kell a sütéshez – mutatta a táborozóknak a kemence belsejét Edit néni. A zsemléhez vajat is köpültek, amelyet uzsonnára el is fogyasztottak. – Én megkóstoltam az írót is, nekem nagyon ízlett – mondta el a mezőcsokonyai Burucz Bendegúz, miközben köténybe öltözött és segített a zsemléket a kemencébe tenni. Virányi-Fontan Olívia Budapestről érkezett a táborba, a nagymamájánál tölti a szünidő egy részét, aki a közelben lakik. – Nekem nagyon tetszett a fonás, készítettem ugrókötelet, jövőre is szeretnék jönni – mondta el a táborozó.