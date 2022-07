Várhatóan őszig még emelkednek az árak, tehát van min spekulálni – írta meg a blokk.com kereskedelmi szakblog. 2022 első negyedévében 17,5 százalékkal ugrott meg a háztartások költekezése a megvásárolt áruk és igénybe vett szolgáltatások mennyiségnövekedését tekintve. Az infláció miatt azonban elindult az úgynevezett lefelé vásárlás folyamata, azaz az előrehozott költekezés mellett az olcsóbb áruk keresése a fogyasztók vásárlási taktikája, amellyel a pénztárcájukat óvják. Minél jobb ár-érték arányú termékekkel igyekeznek megtölteni a bevásárlókosaraikat, sok időt töltenek az árak összehasonlításával.

A nagy bevásárlóközpontok nem érzékelnek mennyiségi változást a fogyasztásban, de egy trendforduló látszik kibontakozni. A Sparnál a saját márkás termékek aránya az idén már meghaladta a 30 százalékot, ezeket az árukat olcsóbban tudja kínálni az üzletlánc. A magasabb jövedelműek még korlátozottabban váltanak át olcsóbb cikkekre, ám általánosan megfigyelhető, hogy a vásárlók igyekeznek minél tudatosabban beosztani a rendelkezésükre álló pénzösszeget.

A Tescónál igyekeznek kihasználni a vásárlási kedvezményeket és a hűségkártyákat, említette meg a multi a VG online összeállításában. A Központi Statisztikai Hivatal július elején azt közölte, hogy májusban a kiskereskedelmi forgalom a naptárhatástól megtisztítva 11,1 százalékkal bizonyult nagyobbnak az egy évvel korábbi adatoknál.



Hetesi Ferenc is megnézi mit tesz a kosárba. Fotó: Lang Róbert

– Azt tapasztalom a boltokban, hogy az emberek megválogatják, mit vesznek - mondta érdeklődésünkre a kaposvári Hetesi Ferenc. - Előtte a többség a szemével vásárolt, vagyis megvette, amit megkívánt. Ennek az időszaknak szerintem vége. Jómagam nem hoztam előre, de nem is halasztottam el semmilyen vásárlást. Nyugdíjas vagyok, csak a napi szükségleteimhez szerzem be az árukat.



Szlobodics Józsefné tudatosnak vallja magát. Fotó: Lang Róbert

– Tudatos vásárlóként járom az üzleteket. Sok leértékelt holmit szerzek be, gyümölcsből például az olcsóbbat keresem, mondta Szlobodics Józsefné, kaposvári vásárló. Előfordul, főleg az utóbbi időben, hogy előrehozom a vásárlást, most éppen akciós áron vettem mosószert. A nyugdíjam elég a vásárlásokhoz, de azért jó, hogy a fiam is besegít a háztartásba.



Pető Attila szerint nehéz követni az élelmiszerárakat. Fotó: Lang Róbert

– Volt már olyan vásárlás, amit elhalasztottam az ára miatt. Megnézem, hogy mire adok ki pénzt - vélekedett Pető Attila. Az élelmiszerárakat nehéz követni, leginkább a hús és a sajtok ára számomra az, amit túl magasnak tartok. Naponta vásárolok be, most 2300 forintot hagytam a kasszánál, mert megválogatom, hogy mit veszek.