A tiltott helyen fürdés esetében a hatóság célja nem a büntetés, hanem a megelőzés, hangsúlyozta. A vízirendőrök sok esetben, amikor tiltott fürdőzést látnak, csak figyelmeztetnek, de ezen kívül bírságolhatnak a helyszínen, de tehetnek szabálysértési feljelentést is. A helyszíni bírságot ötezer forinttól 50 ezer forintig terjedhet, de súlyosabb esetekben 75 ezer forintot is kiszabhatnak. Általában ötezer, 10 ezer vagy 15 ezer forint a tiltott helyeken visszatérően fürdők büntetése. A Balatonon szinte mindenhol lehet fürdeni, mégis vannak tiltott helyek, mint a kikötők környezete vagy a vízkiviteli művek tájéka. A magyar tengernél 150 kijelölt fürdőhely található, de közel 100 egyéb szabadstrand is van, ahol nem tilos fürdeni. Ettől függetlenül a fürdés szabályai mindenütt ugyanolyanok.

– A legtöbb fürdési veszélyhelyzet mégis a strandokon történik – mondta Horváth László. –A hőcsúcsok környékén, harmadfokú hőségriadóban fokozott hőterhelésnek kitett az emberi szervezet, így még a kis vízben is történhet tragédia, főként ha a fürdőző alapbetegségéből vagy idős korából fakadóan rosszullét, eszméletvesztés következhet be, ami könnyen fulladáshoz vezethet. A másik kockázati tényező a fiatalkori felelőtlen duhajkodás. Ha valaki rosszul dönt, akkor nem a víz, hanem a saját felelőtlenségének az áldozata lehet.

A Balatonon az idén négy tragédia történt, ami kevesebb mint tavaly ilyenkor. Két esetben a vízi halál alapbetegségekkel, rosszulléttel függött össze, míg a másik kettőhöz a vízirendőrök szerint elsősorban az úszni tudás hiánya vezetett.

A strandokon is vigyázni kell

Csak az menjen be a mély vízbe, az fürdőzzön aki megfelelő vízbiztonsággal úszni tud, szögezte le a balatoni vízirendészet vezetője. A hőcsúcsok alatt kerüljük a 11 óra és a a 16 óra között a nyílt vízfelületen a hosszas tartózkodást, mert könnyen lehetnek egészségi kockázatai. Gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek. A szélben elsodródott fürdőeszközök, felfújható vízi játékeszközök után ne ússzanak, mert az életüket veszélyeztetik, ha ezt mégis megteszik és elsodródnak, maradjanak a felfújható eszközön, míg a segítség megérkezik, és ne hagyják el azt. A fürdés vagy vízi jármű használata előtt alkoholt ne fogyasszanak, és ne közvetlenül étkezés után menjenek a vízbe úszni, fürdeni. Felhevült testtel ne ugorjanak hirtelen a vízbe, vízijárművön vagy felfújható fürdőeszközön, gumicsónakban, gumimatracon a vízterületen ne aludjanak el.