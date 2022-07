Ahogy arról mi is beszámoltunk, július elején, péntekre virradósan, egy fiatala férfi kzuhant a Zamárdiban az óriáskerékből. Bár 15-20 métert is zuhant, túlélte az esést. Most, videóüzenetben fordult ismereőseihez a fiatal. Mint a videójában elmondta, a közel 20 méteres zuhanást csak úgy élhette túl. hogy egy fa tompította az esését. Így is súlyos sérüéseket szenvedett, így az esetet követően a mentők a kaposvári kórházba szállították, ahol azonnal megműtötték. A csigolyái törtek el, így azonnal gerincműtétet hajtottak végre Áronon. Utána az intezív osztályon kezdte meg felépülését. Már egy hete kórházban fekszik, a videón jól látszik, hogy állapota kielégítő. Ahogy üzenetében fogalmaz: kihozzuk belőle a legjobbat.

Ígérete szerint a videós üzenetek készítését folytatni fogja, hogy minden érdeklődő a legpontosabb tájékoztatát kaphassa állapotáról.