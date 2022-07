A Kormányhivatal honlapján közzétett határozatban azzal indokolták a döntést, hogy a fejlesztők a PRO-MOT HUNGÁRIA Kft. és a Hellnarik Hospitality Kft. jelezte a hatóság felé: az eredeti tartalommal nem valósítja meg a beruházást. Kifejtették: jelentősen eltérő műszaki tartalomban, kisebb beépítésben, egyes épületek átpozicionálásában gondolkodnak. Ezért az eredeti ingatlanfejlesztési és üzleti koncepciót felülvizsgálják.

Az aligai magaspart megóvásáért is küzdő Aligai Fürdőegyesület közösségi oldalán köszönte meg a fejlesztőknek, hogy a beruházás átdolgozása mellett döntöttek. Hozzátették: bíznak abban, hogy az új fejlesztési programot megismerhetik és véleményezhetik. S abban is bíznak, hogy közfunkciókat is megvalósítanak majd az új tervek alapján.

Tavaly adtunk hírt arról, hogy a fejlesztő 30 milliárd forintos fejlesztést kíván végrehajtani a 47 hektáros ingatlanon. A koncepció szerint öt év alatt, négy ütemben hoztak volna létre nemcsak turisztikai attrakciókat, de gyakorlatilag egy új településrészt álmodtak meg Aligaliget néven.

Márciusban napvilágot látott egy több mint 200 oldalas terv, amelyben fotókkal is illusztrálta a fejlesztő elképzeléseit. A magaspart tetejére tervezett 122 szobás szállodaépület komoly visszhangot váltott ki, ugyanis annak megvalósítása a világosi partszakasz jellegzetességét adó magaspart „lefaragásával” járt volna. Korábban már sikerült elérni, hogy az egykori úttörőtábor helyén leállítottak egy a tájat jelentősen módosító építkezést, amelynek eredménye egy hollywoodi látványosságú vízparti betonmonstrum lett volna. Akkor részsikernek értékelte ezt Witzmann Mihály országgyűlési képviselő, aki az ügy érdekében felkereste a Kormányhivatalt és egészen a Miniszterelnökségig elment az ügy érdekében. Habár a fejlesztő végig igyekezett megnyugtatni a helyieket arról, hogy zöldítéssel és elektromos autókkal majd sokkal élhetőbbé teszi a környéket, az aggódó hangok nem csitultak.

Azóta tulajdonost cserélt a PRO-MOT HUNGÁRIA Kft., s az a kormányhivatali határozatból is kiderült, a tervek átdolgozása mellett döntöttek. – Információim szerint az új beruházói kör jóval visszafogottabb léptékű fejlesztésben gondolkodik, mondta lapunknak Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője. Hozzátette: ezért elképzelhető, hogy környezetvédelmi hatástanulmányra nem is lesz szükség, de az is, hogy egy teljesen új eljárást kell lefolytatni. – A célom továbbra is az, hogy a Balatonnál olyan beruházások valósuljanak meg, amelyek arányosak, környezetbarátok, tájba illeszkedőek, és a legfontosabb, hogy társadalmilag elfogadottak. A jövőben arra fogok törekedni, hogy Balatonvilágos önkormányzatával és a beruházókkal közösen egyeztetve egy olyan fejlesztési irányt jelöljünk ki, amely ezen szempontoknak megfelel, tette hozzá a politikus.

Az elmúlt hetekben hasonló kijelentést tett Lázár János építési és beruházási miniszter, aki azt is megemlítette: ősszel törvényjavaslatot nyújtanak be, amely átírná az állami beruházások rendjét és a a természeti kincseket is érintő beruházások esetében arra kötelezné a beruházókat, hogy a helyi önkormányzatok véleményét kikérjék.

– Lázár János miniszter úrral én is egyeztettem már, hogy a balatoni beruházások tekintetében egy átfogó megoldásra van szükség. Nagyon örülök neki, hogy az eddigi helyettes államtitkári szinténél nagyobb látószögú, átfogó minisztérium jött létre Lázár János vezetésével, jegyezte meg Witzmann Mihály.