A MÁV-START adatai szerint a június 18-i nyári menetrendváltást követő bő két hétben a 2019-es 258 ezerhez és a tavalyi 310 ezerhez képest 458 ezren választották a vasutat a tópartra tartva. A járványhelyzet előtti azonos időszakhoz képest tehát 200 ezerrel többen váltottak jegyet balatoni járatokra. A mintegy 80 százalékos forgalombővülést a déli part közönségének köszönhető, tízből hét utas Aliga és Balatonszentgyörgy között vonatozott. Az utazók túlnyomó többsége az ország más részeiből érkezik. Még sosem indult annyi hazai városból közvetlen járat a tóhoz, mint az idén. A legnépszerűbb az emeletes motorvonatokkal Szobról Fonyódra közlekedő Jégmadár, amelynek kihasználtsága közelíti a 98 százalékot, a három évvel ezelőttihez képest megduplázódott a parti települések közötti forgalom is. A múlt hétvégi Balaton Soundra utazók az óránkénti gyakorisággal járó éjszakai bagolyjáratokkal közlekedtek. Az étkezőkocsikban egyre gazdagabb a választék, a klasszikusnak számító START Burger és csapolt sörök mellett ízletes lepényekkel, lángos snackkel, grillkolbász-tállal és Balaton-koktéllal bővült. Idén az utasok több mint fele az elektronikus csatornákon (MÁV applikáció, új Elvira vagy automata) biztosította be helyét a vonatokon. A kasszák közül a siófoki adja ki a legtöbb jegyet a parton, az ottani értékesítés a Budapest-Déli pályaudvar forgalmát közelíti, kétszerese a kelenföldi eladásoknak, magabiztosan előzi a zamárdit és keszthelyit is.