Kedd este elrajtolt a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szervezésében az Efott fesztivál.

A fesztiválon keletkező, biológiai úton bontható hulladékok szelektív gyűjtését, helyszíni előkezelését, valamint további komposztálását is megszervezi a házigazda Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE). Erre eddig még egyetlen hazai fesztiválon sem volt példa. Arra törekszenek, hogy a fesztiválon a vendéglátóipari egységek minél nagyobb arányban használjanak hiteles komposztálhatósági jelölésekkel ellátott csomagolóanyagokat, étkészleteket és poharakat, beleértve a sörös korsót is, amelyből várhatóan több mint 100 ezer darabot fognak elhasználni a bulizók. A biohulladékokat tájékoztató matricákkal ellátott, barna színű edényekben gyűjtik úgy, hogy azok szintén komposztálható zsákok segítségével könnyen üríthetők legyenek. Az összegyűjtött biohulladékot a fesztivál hulladékudvarába szállítják, majd az aprított hulladék levegőztetésével az előkezelést is elindítják, az anaerob bomlási folyamatok elkerülése céljából.

-Célunk az edukáción keresztül a tájékozottság, az érzékenység és a tudatos felelősségvállalás kialakítása a fiatalokban, a fenntarthatóság társadalmi, gazdasági és környezeti vetületének bemutatása.- mondta Dr. Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora a fesztívál sajtóközleményében.