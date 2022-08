Reggel hallottam a rádióban, hogy a sós töltött kürtös kalácsuk lett az Év Strandétele, abból szeretnék egyet megkóstolni – mondta az egyik érdeklődő a balatonboglári Platán strand egyik büféje előtt. Nem kellett sokat várnia, azonnal neki is álltak a különleges finomságnak. – Az alap egy kézműves sós, sajtos kürtőskalács, amibe frissen kevert jégsaláta, madársaláta, rukkola, tepertőkocka, füstölt kolbász, füstölt parasztsonka, színes koktélparadicsom, póréhagymacsíra és egy titkos pikáns szósz kerül – mondta el Schmidt Péterné, a Bundi Bijó büfé egyik tulajdonosa. Hozzátette: négy éve üzemeltetik Balatonbogláron vendéglátó helyüket és nagy öröm számukra ez az elismerés. – Azt látjuk, hogy nyitottak az emberek az újra és tetszik nekik, hogy minőségi, bió zöldségeket használunk, amelyeket kiskereskedőktől vásárolunk, nagyon fontosnak tartjuk, hogy az evőeszközök is környezetbarát anyagból készültek – emelte ki Schmidt Péterné. Férjével éveken át dolgoztak korábban a vendéglátásban itthon és külföldön is. – Négy címet sikerült bezsebelnünk a versenyen, ami számunkra is meglepetés volt – mondta el Schmidt Péter. Hozzátette: büféjükben lazacos, kacsamelles és vegetáriánus sós kürtöskalácsot is kínálnak. Szeretnének jövőre is egy újdonsággal előrukkolni. – Mindig van a fejünkben új ötlet, a következő évben egy édes finomsággal próbálkozunk, utána pedig visszatérünk a sós vonalra – jegyezte meg a büfé tulajdonosa.

Malacfül sali és vegán túrógombóc

A balatonboglári büfé mellett a zamárdi Tiki Beach különleges ételét is díjazták. Korábban a koviubi levesük vitte a prímet, idén a Malacfül salátájuk lett a legjobb bisztró étel. Tormás almapüré ágyra fektetik a vékony csíkokra szeletelt salátát, ennek tetejére halmozzák a zöldfűszerekkel és virággal díszített malacfület, melyet az abálás után vékony csíkokra vágva szójával pirítanak le, miközben gyömbérrel, szezámmaggal és lime-mal ízesítik. A pisztáciával és fügedzsemmel kínált köles alapú vegán túrógombócuk a Tork Essity Hungary innovációs és fenntarthatósági küldöndíját kapta. Kardos Gábor, a verseny ötletgazdája kiemelte: a balatoni strandgasztronómia minden eddiginél kreatívabb strandételekkel rukkolt elő, ami azt is jelzi, hogy a balatoni Beach Food műfaj egyre kiforrottabb.