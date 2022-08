Gazdag Viktória HR-vezető szerint időről időre szükség van a visszajelzésekre. A megkérdezettek zöme értékelte, hogy biztos munkahelyen dolgozhat, nincs leépítés.

– A kollégáimnak az is fontos volt, hogy kedvezőek a munkakörülmények – közölte Gazdag Viktória. – Az irodai alkalmazottak véleményét és a gyártóüzemekben dolgozó munkatársak válaszát külön dolgoztuk fel. Kiderült, hogy a munkatársak szeretnek itt dolgozni, s a Covid-járvány alatti időszakban is biztonságban érezték magukat. Fontosnak érezzük munkatársaink anyagi megbecsülését is, a francia anyacéggel már egyeztetettünk, s az év vége előtt plusz támogatást kívánunk számukra biztosítani. A növekvő rezsi és az infláció miatt szeretnénk nekik segíteni.

Januárban 315 munkatársuk volt, most 350-en vannak, s az őszi megrendelések nyomán akár 20-25 fővel bővülhet a csapat. Gazdag Viktória azt mondta: operátorokon kívül gépbeállítókat és karbantartókat is alkalmazni akarnak.