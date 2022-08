Kerékpártúrát szerveznek, amely Barcsról indul a szomszédos horvát települések érintésével, Viroviticára. A Kerékpárral héthatáron programhoz horvát kerekezők is kapcsolódnak majd. Pihenő időben egy rövid gyalogtúrát tesznek a nemzeti parkban, megtekintik a történeti emlékhelyeket is a résztvevők, Verőce központját is felfedezik, kastélybejárás után indulnak haza.