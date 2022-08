– Tíz éve biztosítunk lehetőséget a legjobb hetedikes tanulóknak, hogy részt vehessenek táborainkon, és megismerkedhessenek az intézménnyel és a tanárokkal – mondta Szabó Gabriella, a kilencedikesek osztályfőnöke.

– Délelőtt bemutattam a gyerekeknek a Dél-Dunántúl egyik legjobb, és egyben a megye első gimnáziumát. Elmeséltem a történetét, az alapítókat, látszott, hogy kicsit megilletődtek – számolt be a meghatározó találkozásról Vámosi László, a gimnázium igazgatója. – A táborozó gyerekek itt egy kis közösséget alkotnak majd a harmadik nap végére, és úgy jöhetnek vissza később ide előkészítőre, hogy tudják, kihez jönnek. Nem félnek majd a szóbeli felvételitől, és tanulni is úgy érkeznek, hogy már ismerik egymást és az idén Bonis Bonum díjjal kitüntetett iskolát – tette hozzá az igazgató. Kiemelte: az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra és igyekeznek különleges szakköröket szervezni. Tavaly óta már csillagász szakkör is működik.

Talán ehhez is kedvet kapnak majd a táborban a leendő táncsicsos diákok, ugyanis a programok között csillagvizsgáló látogatás is szerepel. Részt vehetnek egy igazi lovagi tornán, egy egészségnapon, és karaokee estet is tartanak nekik. Napközben huszonöt tanár felváltva tart játékos tanórákat, és a táborzárásra egy flashmobot is előadnak közösen.

– Ha nem lenne ez a tábor, akkor is ide adnám be a jelentkezésemet – mondta a hétfő délutáni ismerkedős játék közben a toponári Molnár Balázs.

– Nagyon vártam ezt a lehetőséget és most azon csodálkozom, milyen nagy ez az épület, kívülről nem tűnik ekkorának – tette hozzá társa, a jutai Borsos Dóra. – Ebéd közben néhány lánnyal már jókat beszélgettünk, és az is kiderült, hogy mennyi közös ismerősünk van.



Fotó: Lang Róbert