A KaposFesten játszotta el a nyári szezon utolsó művét

Pusker Júlia hegedűmész is visszatérő vendége a KaposFestnek. Lapunknak elmondta, a fesztivál mindig egy fénypontja az évnek, mert ismét találkozhat a barátaival és közösen zenélhetnek. Pusker Júlia szombaton a nyitóhangversenyen, valamint vasárnap is színpadra állt a Szivárvány Kultúrpalotában. – Azt hiszem nincsen nagy különbség abban, hogy az ember milyen nehézségű darabot játszik – mondta. – Ha lehet, akkor mindig 100 százalékon kell teljesíteni és a koncentrációnak is ezen a szinten kell lennie. Nyilván vannak olyan darabok, amelyek technikailag nagyobb felkészültséget igényelnek, de azt hiszem, hogy a hozzáállás nem változik – hangsúlyozta a hegedűművész. Pusker Júlia hozzátette, számára a KaposFest zárja az idei nyári szezont. Szeptemberben azonban már a Zeneakadémián játszik.