Szeptember 11-ig az utóidény menetrendje szerint közlekednek a balatoni hajók és kompok. A kompok továbbra is 40 percenként járnak, de a főidényben megszokott utolsó három járat már kimarad.

Az utóidényben Szántód felől 6.40 és 21.20 között, míg Tihany felől 7.00 óra és 21.40 között indulnak a kompok. A hajók menetrendje is megváltozott, kevesebb járat indul, azok közül is néhány csak péntektől vasárnapig közlekedik. A részletes menetrendről a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) honlapján tájékozódhatnak az utasok.