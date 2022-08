Gyülekezeti napot szervezett a Kaposvári Református Egyházközség szombaton. A programot eredetileg a Lorántffy Zsuzsanna református iskola udvarában szervezték volna meg, de az esős borongós időjárás miatt az eseményt „ áttették” az intézmény tornatermébe. Petró László a gyülekezet lelkipásztora lapunknak elmondta, előzetesen kétszázötvenen regisztráltak, végül mintegy kétszázan mentek el a napra. – Főleg a kisgyermekeknek szervezett programok maradtak el, a felnőtteknek tervezetteket megtartottuk – mondta a lelkész.

A napot istentisztelettel kezdték, majd a Ramocsaházi Református Egyházközség ifjúsági zenekara szórakoztatta a gyülekezeti tagokat. Ebéd után több program közül is választhattak a résztvevők és felléptek a Csiky Gergely Színház művészei is. Petró László kiemelte, a gyülekezeti nap célja az volt, hogy ne csak a templom falain belül legyenek együtt a hívek, hanem kötetlenebb formában is találkozzanak. Hozzátette, szerették volna megmutatni másoknak azt, hogy egy olyan összetartó református közösség van a városban, ahol a gyülekezeti tagok számíthatnak egymásra.