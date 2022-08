Több évvel ezelőtt portálunk is megírta a nemes kezdeményezést, miszerint a Siófok Városért Egyesület aktivistái nagy munkába kezdtek. 2015-ben, időt és fáradtságot nem kímélve – és mivel koszosnak, szemetesnek, és elhanyagoltnak látták Siófokot – takarításba kezdtek, melynek része volt az is, hogy siófoki Millenium park szökőkútjából kitelepítették az ebihalakat, majd megtisztították a látványosságot. A munka akkor is sziszifuszinak hatott, de úgy tűnt, egy időre megint rendben lesz minden. A kezdeményezők felhívták a figyelmet arra, hogy a sajátos horgászatuk után maradt még ebihal, és vélhetően azt is tudták, hogy folytatódik a békanász, és annak bizony lesz eredménye.

Fotós: Siófok Városért Egyesület FB oldala

Az évek csak pörögtek, emberek, vezetők, felelősök jöttek mentek. Velük érkeztek és távoztak a várost szebbíteni szándékozó ígéretek is.

Mert most, 2022-ben bizony a szökőkút megint úgy néz ki, mint egykor, vagy talán még rosszabbul is. Méghogy a régi rossz dolgokból nem maradt semmi... De maradt, hálóra, vödörre hordóra hát!