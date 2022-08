A Car Meeting Club az áprilisi után ismét autós találkozót szervezett. A forró aszfalton jól égett a gumi, sokan voltak kíváncsiak a driftelő autókra. A másik népszerű program a kipufogó hangnyomás mérése volt. Ottjártunkkor egy Honda tulajdonosa volt a leghangosabb, egy kiadós gázfröccs alkalmával 120 decibeles értéket mért a műszer, melyet fel is borított a lökéshullám. A szervezők egész nap programokkal és látványosággokkal várták az érdeklődőket. Az autószépségversenyre is sokan neveztek, de nem csak a járművek, hanem gazdáik is kipróbálhattak magukat ugyanis volt felniemelőverseny is, de kerékcserében is összemérhették tudásukat a sofőrök.

Különleges járgányokból nem volt hiány, délután a közönség láthatott Dodge Vipert, Lamborghini Aventadort, Ford Mustangot, SLS és AMG Mercedeseket, de még Teslák is érkeztek a találkozóra – tudtuk meg Bana Tamás főszervezőtől, a a Car Meeting Club elnökétől. Sokszor nem is a kasztni, hanem a motorháztető rejtette egy-egy autó különlegességét. A komlói Szűcs Sándor egy S6-os Audival érkezett Újlakra.

– Ebben az autóban egy eredeti Lamborghini motor van 5,2 literes V10-es, mely 460 lőerős – mesélte a férfi. – Az Audi egy rövid időben gyárilag a Lamborghini Gallardo motorját szerelte ebbe a típusba, kevés ilyen lehet az országban – árulta el Szűcs Sándor.