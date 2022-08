Az önkormányzat segítségével sikeresen pályázott egy tájház kialakítására a Háromfáért Egyesület nemrégiben. Fodor Ferenc egyesületi titkár és a település alpolgármestere elmondta, hogy kétmillió forintot fordíthattak egy régi épület vásárlására, felújítására, valamint közel egymillió forintot eszközbeszerzésre. A sikeres munkát nemcsak az egyesület tagjai, hanem a nyugdíjasklub lelkes önkéntesei is segítették. A megvásárolt épületet felújították, otthonossá tették és be is rendezték.

Csendben zajlott az átadás, de már az első napon is sokan keresték fel a tájházat. Ezt bizonyítja a rengeteg elismerő beírás a tájház naplójában. Megtudtuk, a háromfaiak folytatják a gyűjtőmunkát.

Az új tájházban a látogatók megnézhetik egy korabeli porta tisztaszobáját, a konyhát, a kamrát és a lakószobát is. Utóbbiban helyezték el a településen született Kerék Imre József Attila-díjas költő munkásságáról szóló kiállítást is.