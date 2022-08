Végső elkeseredésében kereste fel szerkesztőségünket Schnider Zsuzsanna és férje. A nyugdíjas házaspár 2018-óta egy kaposvári albérletben lakott idáig. Kis konyhakertet gondoztak az egyszobás lakás előtt, hosszú távra berendezkedtek. Hideg zuhanyként érte őket, hogy a főbérlő augusztus utolsó napjától felmondta a szerződésüket különböző okokra hivatkozva. A házaspár kétségbe esett és új albérlet után néztek, ám hamar kiderült: kettejük jövedelméből nem tudják kikalkulálni a bérleti díjat, a rezsit, az élelmiszereket és a néni gyógyszereinek költségét.

– Kaposváron egy kisebb, átlagos, másfél szobás lakásért jelenleg 70 ezer forintot is elkérnek havonta. Lehet jobbat is találni, de azért már 100 ezer fölött kell fizetni – mondta Tillinger Gabriella ingatlanközvetítő.

A néhány éve agyi infarktuson átesett Zsuzsannának és férjének elegendő volna egy garzonlakás is. Igényt nyújtottak be önkormányzati bérlakásra is, ott viszont csupán néhány ezer forinttal, de túllépték a jövedelmi határértéket.

– Kétségbe vagyunk esve, hogy utcára kerülünk. Minden számlánkat és az albérleti díjat is rendszeresen fizettük az elmúlt csaknem öt év során – mondta Lakatos Árpád, aki lelkiismeretesen ápolja az asszonyt. Arra kértek, segítsük megoldani lakhatási problémájukat. Felkerestük a kaposvári önkormányzatot, hogy a bérlakáshoz jutás feltételeit megismerjük. Megtudtuk: a jelenlegi feltételek rövid időn belül nem lesznek mérvadóak, információink szerint hamarosan felülvizsgálják és változhatnak a feltételek. Aki nem jut bérlakáshoz, neki más megoldással tud segíteni az önkormányzat. A nyugdíjas párt is fogadják, hogy ne kelljen utcára kerülniük.