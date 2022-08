Öt éve került át az evangélikus egyház fenntartásába a szőlősgyöröki Gárdonyi Géza Általános Iskola, ahova jelenleg 113 diák jár. Az intézmény idén szeptembertől azonban kibővül a helyi óvodával. Mint azt Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna balatonboglári evangélikus esperestől megtudtuk: már az iskolával együtt át szerette volna venni az óvodát az egyházközség, ám akkor nem lehetett, mivel egy csoportszoba-bővítést célzó pályázatban vett részt az önkormányzat, és biztosítani kellett a projekt szerinti fenntarthatóságot. Korábbi elképzelésük azonban most valóra válik, s így csaknem félszáz ovisról is gondoskodhatnak. Az esperesasszony arról is beszámolt: nagy öröm számukra, hogy a fenntartóváltást az óvoda munkatársai és a szülők is egyhangúlag támogatták; május elején ugyanis nyílt szavazáson kellett nyilatkozniuk az érintetteknek, egyetértenek-e a szándékkal. Mindenki igennel voksolt – kinyilvánítva, hogy a szülők szeretnék az egyházi fenntartásban működő intézménybe hordani reggelente a gyerekeiket, illetve az óvoda alkalmazottjai is szívesen dolgoznának ott.