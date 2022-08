Kaposmérő Középiskolásként magam is számtalanszor stoppoltam a kaposmérői temető mellett a buszmegállóban, ha a Kassai-völgyből később indultam haza és lekéstem a buszt. Amikor vasárnap megláttam a stoppost leajzott íjjal a kezében, nem volt kérdés, hogy felveszem. Bár a hosszúnadrágban semmi jel nem utalt rá, szinte azonnal arra terelődött a szó, hogy huszonöt évesen motorbalesete volt, amelynek következtében térdtől lefelé elvesztette a jobb lábát.

– Csupán arra emlékszem, hogy a barátaimhoz mentem 2004-ben azon a júniusi napon – próbálta felidézni minden emlékét a negyvennégy éves Czene Gábor. A baleset körülményei azóta sem tisztázódtak, hogy miért sodródtam le az útról Dunabogdány és Tahitótfalu között abban a jobbos kanyarban. Egy ottani lovásznak köszönhetem, hogy élek. Éppen a vendégeket kísérte ki a lovardából, amikor meghallotta a csattanást, szinte véletlenül – mesélte Czene Gábor, akinek később maga a megmentő mesélte el a történteket. Másfél hétig tartották mesterséges altatásban. Miután felébredt az Árpád kórház intenzív osztályán, egy életre szóló döntést kellett meghoznia.

– Két napig gondolkodhattam azon, hogy tegyenek-e kísérletet egy kérdéses kimenetelű és hosszadalmas műtétsorozattal a lábam megmentésére, vagy inkább amputálják. A bokám és a térdem között ugyanis megszakadt minden összeköttetés, vérkeringés. Ráadásul a baleset során egy patakban landoltam, ahonnan több baktérium is a sebbe került, emiatt volt veszélyesebb a szövetépítést választanom. Úgy voltam vele, hogy most még menthető, ami térd fölött van – indokolta döntését utasom, aki akkoriban humorral töltődve próbálta elviselni az új helyzetet.

– Vicceltem a beteghordóval a műtét után, hogy a rövidebb lábammal mennyivel könnyebben beférünk a liftbe, vicceltem mindenkivel, és vártam a rájuk gyakorolt hatást. A rehabilitáción olyan társaságba kerültem, akikkel hamar megtaláltam az összhangot – mesélte Gábor, akinek hiába mondták, hogy nem fog többé futni, sportolni, egyszerűen nem volt hajlandó elhinni. Eleinte strandolni, úszni járt, hogy mozgáshiányát enyhítse.

– Amikor azt láttam, hogy majdnem olyan jól úszom már, mint mások, és egy idő után még jobban is, egyszer csak lett edzőm és úszóversenyen is indultam. Az uszodában többen készültek a nagyatádi eXtremeMan versenyre, amire én is lementem kíváncsiságból fotózni. Fergeteges volt a hangulat. Nincs még egy olyan verseny, amit ágyúszóval indítanak. A következő héten találkoztam a résztvevő ismerősökkel. Azzal fogadtak: „Gábor, ott a helyed!” – mesélte triatlonkarrierjének kezdetét az a kartali születésű, ecsédi fiatalember, aki először a versenynek az úszás részét vállalta a csapatban. Ahogy ő fogalmazott: „elég jó” eredménnyel. Időközben sportklubot szervezett a munkahelyén, külön választva az úszás, a kerékpár, és a futás szakágakat.

– 2017-ben az egyik csapattársamnak eltört a lába, így a többi mozgásformát is bevállaltam. Komolyan kellett együttműködnöm a protézisépítővel is, hiszen az új fajta edzéstől átalakult az izomzatom, amire rá kellett igazítani a protézisemet – avatott be a műhelytitkokba Czene Gábor, aki időközben különböző triatlon és duatlon versenyeken sikert sikerre halmozott. Európa-bajnokságokon indult és rendre dobogós helyeken végzett a sportágban. Egyszer épek, máskor sérültek versenyén vett részt.

– Egy kaposvári versenyen mindenféle technikai malőr ért. Nem volt meg a bringázáshoz tartozó lábam, kiesett az egyik protézisemből egy csavar, magamnak szereltem meg és raktam fel a protézist, ahogy éppen tudtam. Két lábból szereltem össze egyet. Hetven kilométer kerékpározás után vágni kezdett, de még vissza volt húsz kilométer. Futás közben a Deseda féloldalas lejtésű déli partján folyamatosan elfordult a futólábam… Nem tudtam eldönteni: sírjak vagy nevessek, mégis végigcsináltam a versenyt, máig sem tudom, hogyan. Az a típus vagyok, aki ha valamit eltervez, végigcsinálja – mondta az azóta terepversenyeken is elindult élsportoló.

Czene Gábor küldetésének érzi, hogy ne csak sportolóként mutasson példát a környezetének. Gyakran tart előadásokat iskolákban, és szeretettel jár rendszeresen a rehabilitációs központba a traumán frissen átesettekkel nyíltan beszélni, hogy új helyzetüket segítsen a lehető legkönnyebben megélni. Mostanában saját élete is új értelmet nyert azzal, hogy a sportkarrierje parittyaként hajította a Kassai-völgyig, ahol egy olyan közösségre lelt, ahol elfogadják, segítik. Új úton indult el, amelyik jelen esetben a célnál is fontosabb.



Kassai Lajos néhány perces kisfilmben mutatta be a közelmúltban Czene Gábort, aki a többiekhez hasonlóan ugyanúgy küzdött és minden feladatnak eleget tett azért, hogy bekerülhessen a lovasíjász-iskolába.

– Természetesen nekem is vannak gyenge pillanataim, de a jó dolgokból mindig tudok erőt meríteni – mondta Czene Gábor. – Egy ilyen jó dolog az is, hogy Kassai Lajos személyében egy élő legendával találkozhattam, aki még át is ölelt, és sokaknak bemutatott. Általában tudom, hol vannak a határaim, de most nehéz lenne megmondani, hogy a lovas­íjászatban meddig jutok el. Szeretnék versenyezni majd. Ehhez viszont sikeres rajtengedélyvizsgát kell tennem. A lovaglás nem jelent nehézséget, hiszen gyerekkoromban sokat lovagoltam. Bár a lovasíjászat más jellegű lovas tudást igényel. Ezt most tanulom. A tevékenység és a közösség segít abban, hogy a lelkem is gyógyuljon, hiszen a baleset óta leginkább a testem felépülésére fókuszált mindenki. Most a lelkem jön, hogy készen álljak egy család alapítására, amit eddig túl nagy felelősségnek tartottam – árulta el vágyait a lovasíjászat „szerelmese”, aki máig is gyakran tesz meg hosszú utat motorkerékpáron.