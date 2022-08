Kaposvár Tizenöt veterán autó rajtolt el szombaton, s a csapat részt vett az I. Szántódi Veteránjármű Kiállításon. A mezőnyhöz később a Balaton parti településekről további gépkocsik csatlakoztak, a legrégebbi autó egy 1917-es Ford T-modell volt.

– Fiat 850, 412-es Moszkvics, Trabant, Wartburg, VW Bogár valamint Mercedes és Jeep is felsorakozott az induláskor – mondta Punik László, a megyei veteránjármű barátok egyesületének tiszteletbeli elnöke. – A kapostüskevári állomáson találkoztunk, s együtt mentünk Szántódra, ahol megkoszorúztuk Szent Kristóf szobrát. Ezután szabadtéri misén vettünk részt, s később megáldották a járműveket.

Vizvári Attila, Szántód polgármestere is fogadta a kaposvári csapatot. Ifj. Somogyvári János, az egyesület elnöke hangsúlyozta: igyekeznek minél több helyre eljutni, s a következő hetekben is több meghívásuk van. A csapat legközelebb Ajkára utazik, s részt vesznek az augusztusi balatonszemesi Bujtor István filmszemlén is.

– Mindannyian várjuk a következő találkozást – emelte ki ifj. Somogyvári János. – A túra csapatépítésre, a közösségi élet megerősítésére kiváló alkalmas.