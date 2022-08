Nagy volt a nyüzsgés a Kaposvári Nagypiacon pénteken, ahol sokan vették a szezon egyik kedvenc termékét a paprikát. Volt, aki lecsónak valót válogatott a méretes színes halmok között, s olyan is aki savanyításhoz keresett alapanyagot. Kapor illata terjengett a csarnokban, hiszen aki még nem tett el télire az uborkát, az most szerezte be a hozzávalókat a ropogós finomsághoz. Mindenki megtalálhatta a számítását, az is aki friss vitaminforrásokra vadászott a kofák standjai között. Lilán virító padlizsánok, zöldellő cukkinik és rántani való tökök sütkéreztek a reggeli napfényben. Kelendő volt a több helyen is megtalálható aranysárga csemegekukorica. Szili Dezső őstermelő azt mondta: sokan viszik az édes házi tengerit. Természetesen a piros húsáról ismert görögdinnye is sok kosárba bekerült. De nagy volt a sürgés-forgás a kadarkúti burgonyát árusító standnál is a régi csarnokban.

Az első szőlőfürtök is megjelentek a kaposvári piacon, de amit igazán kapkodtak a szatyrokba, az a barack volt. A gömbölyű, a lapos, a szőrös vagy a kopasz, mindegyikre volt igény a kaposvári vásárlók körében, mondták a termelők. – Van őszibarack, ez a laposfajta, a kopasz félig magbaváló – mutatta a friss termést Földesi Gáspár, kaposvári őstermelő. Azt mondta, szerencsére volt miből hozni a piacra, hiszen az idei termés jobb lett, mint egy évvel korábban. Most nem vitte el a jég és a májusi fagy, s az aszályt is jól tűrték eddig a gyümölcsfái.