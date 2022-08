A tavasz óta látható bóják ezeknek a helyét jelzik illetve jelezték, mert megkezdődött az algacsapdák begyűjtése és az algák vizsgálata. Az már most látható, hogy a kikötők és a nádasok algabevonata alapvetően különbözött egymástól, de a mérések többsége még folynak. A Balatonban, illetve a különböző vízi felületeken növő bevonatot képző algák rendkívül fontos szerepet játszanak a vizek anyag- és energiaforgalmában, de emellett a vízminőségről is árulkodnak, mert egészen más algaközösséget találni egy erősen szennyezett, és egy jó állapotú vízben, közölte a kutatóintézet. Hamarosan a vizsgálati eredmények tételes lebontásával is jelentkeznek.