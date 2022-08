Még a szeptemberi falunapról is lemond a hetesi önkormányzat azért, hogy a tavalyihoz képest még nagyobb összeggel támogassák a fiatalokat. Pavelka Béla polgármester lapunknak elmondta, az elmúlt évben az óvodások 5000, az általános iskolások 7000, a középiskolások 10 ezer, az egyetemisták 15 ezer forint iskolakezdési támogatást kaptak. Idén várhatóan 20-30 százalékkal emelik meg az összeget, erről azonban majd csak augusztus 11-én dönt a képviselő-testület. Pavelka Béla kiemelte, nemcsak az önkormányzat kiadásai, hanem a családoké is emelkedtek, ezért most még fontosabb támogatni az iskolakezdést. Hetesen várhatóan 350 fiatalnak segítenek.

A várdai önkormányzat sem feledkezik meg az óvodásokról és az iskolásokról. Tavalyhoz hasonlóan 5000, illetve 10 ezer forinttal segítik a fiatalokat. Varga András polgármester elmondta, az egyetemisták nem kapnak ebből a támogatásból, ők a Bursa Hungarica havi ösztöndíjra jelentkezhetnek. A település vezetője hozzátette, szeptember végéig minden gyereknek odaadják az iskolakezdési támogatást, ehhez azonban be kell majd mutatni az iskolalátogatási igazolást. Varga András kiemelte, évek óta segítik a családokat, jövőre pedig szeretnék megemelni az összeget, mivel a megélhetés is folyamatosan drágul.

Werner Józsefné Andocs polgármestere megkeresésünkre elmondta, idén csaknem 200 gyereket támogatnak. Az óvodásokat 4000, az általános iskolásokat 10 ezer, a középiskolásokat 15 ezer, az egyetemistákat 20 ezer forinttal segítik augusztus közepétől. Nemcsak a falvakban, a városokban is támogatják az iskolakezdést. Sütő László Marcali polgármestere elmondta, a településen minden támogatást, így az iskolakezdésit is szociális alapon fizetik ki. Ettől függően 10 és 30 ezer forint közötti összeget adnak az óvodásoknak, az iskolásoknak és a felsőoktatásban tanulóknak.



Csökkentik a támogatás mértékét

A pogányszentpéteri önkormányzat a tavalyi 30 ezer forintnál idén várhatóan jóval kevesebb támogatást tud adni a családoknak. Flinger Tamás polgármester lapunknak elmondta, más kiadáshoz hasonlóan ezt az összeget is a szociális keretből finanszírozza a település. Az elmúlt hónapokban azonban jelentősen emelkedtek a költségeik, ezért oda kell figyelni a megfelelő gazdálkodásra. Pogányszentpéteren tavaly csaknem 90 óvodásnak, iskolásnak és egyetemistának segített az önkormányzat. – Azt látjuk, hogy most még nagyobb szüksége van a családoknak a segítségre. Korábban nem pályáztunk szociális tűzifára, de idén már többen is érdeklődtek, hogy tudunk-e segíteni majd ebben is – fogalmazott Flinger Tamás.

Képünk illusztráció!