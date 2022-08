Magyarországon évente százezer ember esetében 160 mélyvénás trombózis és 30-40 halálos kimenetelű tüdőembólia fordul elő. Azoknál a betegeknél, akik műtéten esnek át, nő a vérrög kialakulásának valószínűsége. Nekik mindenképpen kell kapniuk vérhígítókat, amelyek ára ősszel drágulhat.

– Amikor árváltozás várható, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő kiküldi a rendszergazdáknak, akik továbbítják a patikáknak, hivatalos előrejelzést nem kaptunk – mondta el Tóthné Kalota Veronika, a kaposvári Észak–Nyugati Patika gyógyszerésze. Hozzátette: nagyon sokan használnak vérhígító injekciókat, műtéti beavatkozások esetén, éveken át kapják onkológiai betegek, valamint folyamatosan kell kapnia súlyos szívelégtelenségben szenvedőknek és sok poszt-covidos páciensnek. Minden olyan esetben kell kapnia a betegnek vérhígítót, mikor fennáll a vénás trombózis kialakulásának kockázata. – Látjuk, hogy bizonyos fajtákból akadozik az ellátás, de a kapható fajtából bőséges készletünk van, mindig próbálunk 1-2 havi készletet beszerezni, hogy biztosítani tudjuk a betegek ellátását – emelte ki Tóthné Kalota Veronika.

– Ezek a készítmények műtét előtti és utáni trombózis megelőzésében segítenek, valamint szív- és érrendszeri betegségeknél, mint például a szívritmuszavarban szenvedők vagy a műbillentyűs betegek érintettek – mondta el Molnár Zsolt kaposvári főorvos. Egyre több poszt-covidos betegnek is írnak fel vérhígító injekciót, és nem tudni még, hogy ősszel egy újabb járvány miatt nem lesz-e még több beteg, akiknek szüksége lesz a heparintartalmú készítményekre.

Vannak olyan betegek, akik tablettát nem kaphatnak, csak vérhígító injekciót, amelyet a bőr alá kell beadni. Ezeket pedig folyamatosan kell szedniük. Megjegyezte: sok beteget fog érinteni az árváltozás.

– Három hónap után lehetőség volt eddig kiemelt támogatásra, mikor a páciens dobozáron kaphatta meg a készítményt, bízunk benne, hogy ez nem fog változni – emelte ki a főorvos.



Megcáfolták az brutális áremelkedést

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő egy közleményben reagált az áremelkedéssel kapcsolatosan, amelyet a somogyi gyógyszertáraknak is elküldtek. Azt közölték, hogy a jelenlegi helyzet alapján a minimális piaci részesedéssel rendelkező termékek térítési díjai emelkednek, de nem 450, csupán 5–10 százalékkal. Azt írták, a betegek tehát megnyugodhatnak, nem lesz brutális gyógyszerár­emelés.

– Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy piac 99 százalékát lefedő termékeknek a jelenlegi helyzet alapján is változatlan marad a térítési díja – emelte ki válaszközleményében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő.



