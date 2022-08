A kormányt fel és lefelé kell húzni, mert a kúp alakú tereptárgyakon így szerez lendületet a biciklis, nem a tekeréssel – így magyarázta el a bringapumpa pálya lényegét Somjai Mihály. A fiatalember két kerékpáros társával érdeklődőként érkezett arra a sajtótájékoztatóra, amelyet kedden délelőtt tartott a Városligetben a kaposvári önkormányzat egy most induló beruházásról.

Egy évtizede intenzív fejlesztéseket hajtanak végre a Városligetben, idézte fel Szita Károly polgármester. Ennek köszönhetően mára teljesen átalakult az egykori Szokola-berek, ahová az 1980-as években egy gimnáziumot terveztek, de a mély fekvésű, lápos, vizenyős terület erre nem volt alkalmas. Azóta épült itt szánkózó domb, ami szabadtéri színpad is egyben, kosárliget, tanpálya, életfák és játszóterek, gördeszka pálya és a Malom tavat is rendbe hozták. A legújabb fejlesztés a kerékpárosoknak kedvez, mert ők keresték meg az önkormányzatot. A tervezett bringapumpa pálya egy magánterületen valósulhat meg. A tulajdonos 30 millió forintot kért a Városliget szélén álló területért, de az önkormányzat kivárt, így végül hatmillióért szerezték meg. Ezzel az összeggel együtt 73 millió forintba kerül a beruházás. A tereprendezéssel és a földmunkákkal kezdődött az építkezés, és a tervek szerint szeptember végére fejeződhet be. Új közösségi tér nyílik majd a sportot kedvelőknek, és tovább bővítik a kerékpár úthálózatot a megyeszékhelyen, mert a Raktár utcában és a Guba Sándor utcában is építenek kerékpárutakat.