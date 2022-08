Visnyeszéplak-Vásárosbéc Egy közelben élő vette észre a füstöt Papp Adrienn tanyájánál. Kiabált, de nem látott otthon senkit, így azonnal riasztotta a tűzoltókat. A sellyei és szigetvári egységek perceken belül a helyszínre értek és négy vízsugárral megkezdték az oltást.

– Minden a tűz martalékává vált, a száz négyzetméteres lakóházunk, a nyolcvan négyzetméteres gazdasági épületek, a tejtermékek előállításához szükséges eszközök megsemmisültek, így megélhetésünk is ellehetetlenült – mondta el Papp Adrienn, aki négy gyermekével élt itt, Vásárosbécen. Hozzátette: mivel az építkezés során természetes anyagokat, főként fát használtak, hamar továbbterjedt a tűz és egy gázpalack, a betárazott üzemanyag is felrobbant. Szerencsére nem volt otthon a család, teheneik a legelőn voltak, így nem esett bajuk.



Adrienn kilenc éve költözött ide és sajtkészítéssel foglalkozott családjával, portékáival a somogyi kézműves vásárokat járta. – Mindenünk odaveszett, a személyes okmányok, az állatok papírjai, a munkámhoz szükséges eszközök, a használati tárgyak, most egyik nagyfiam a párjánál lakik, a másik pedig egy kis garzont épített a barátnőjével, ami még nincs kész, de ott laknak most, kisfiam egy vásárosbéci családi barátnál van, kislányom édesanyámnál Komlón, engem pedig Bódi Éva visnyeszéplaki barátnőm fogadott be, hogy legyen fedél a fejem alatt – mondta el az asszony.

Folyamatosan takarítják el a romokat. A tetőszerkezet és az épület belseje teljesen megsemmisült, a vályogfalak átáztak a tűz oltása során és sorra dőlnek le. Csütörtökön egy nagy teherautó érkezik, amely az elégett építőanyagokat fogja elvinni. – A feldolgozó teljesen megsemmisült, az egyetlen bevételi forrásunk odalett. Nincs, ahol a tejet feldolgozzam, tizenkét év munkája lett semmissé – mondta szomorúan az édesanya. Papp Adrienn hozzátette: bevételeiket folyamatosan visszaforgatták, szépítették tanyájukat, szélkereket, napelemeket helyeztek el. – Egy jurtában gondolkodunk, amely fedélt biztosítana számunkra. Már felvettem a kapcsolatot ilyen cégekkel, nagy álmunk, hogy újra felépítsük tanyánkat, de a magas építőipari árak miatt önerőből nem tudjuk megtenni – mondta szomorúan az édesanyja. Több kézműves termelő, visnyeszéplaki próbál nekik segíteni, leginkább épületfára, építőanyagokra lenne szükségük és anyagi támogatásra.

A közelmúltban ünnepelte tízéves fennállását a Petörke Portéka. Papp Adrienn oszlopos tagja volt a piacozó kézműves termelőknek, az őstermelők egy adománygyűjtést indítottak számára. Volt, aki egy platós teherautót ajánlott fel a szállításhoz, más pedig ruhákat küldött.

A jótékony portékások kérik, hogy, akinek van lehetősége, segítse a családot az újrakezdésben. A közleménybe írják be: adomány.

Papp Adrienn: 10402427-77555750-53511008 IBAN: HU 77 10402427-77555750-53511008.