Egész napos program keretében a magyar kutyafajták bemutatója mellett, vadászkutya-ügyességi pálya, őrző-védő és agilitybemutató színesítette a programot a hatodik éve megrendezett kutyás napon a Csillagvárban. A zalaegerszegi Göcsej Kutya Klub szakemberei avatták be az érdeklődőket a kutyakiképzés lépéseibe és ismertették a kutya viselkedéséhez köthető nehézségeket. A jó őrző-védő képességgel rendelkező, képzett belga juhászkutyákkal a látogatók ki is próbálhatták a nagy fegyelmet igénylő feladatokat. A rendezvény leglátványosabb részén több eb is elvégezte a játékos feladatokat az agilitypályán.

– A szabványos eszközökön nem a gyorsaságról, az ügyességről szólt a bemutató. Az egészen kistestű ebtől a nagyobbakig mindegyik élvezte a játéknak tűnő, de koncentrálást igénylő pályát – mondta el érdeklődésünkre Országh Béla, a rendezvény szervezője.– Beigazolódott, hogy minden kutya tanítható, még idősebb korú kedvencek is, csak az ember türelme kell hozzá - mondta, hozzátéve: az a jó, ha minél korábban kezdünk el foglalkozni kedvencünkkel.

– Én a kutyámat három hónaposan hoztam el a tenyésztőtől és azonnal el is kezdtem vele a munkát. Fontos, hogy figyelembe vegyük az állat fejlettségi szintjét, a szlalomot például egyéves kora előtt nem szabad elkezdeni – mondta a kutyasulis Tompa László. A programot kutyaszépségver­seny és Korom Gábor előadása zárta.



Kipróbálhatták a fiatal ebek

A fiatal kutyák és gazdáik is kipróbálták az ügyességi pályát a csillagvári kutyás találkozón. – Úgy vettem észre, hogy a kutyám – Nara – rettenetesen élvezi azokat a sportokat, ahol lehet rohanni, ugrálni, bújni, forogni – mondta lapunknak Nagy Izabella, aki szerint a balatoni nyárnak kitűnő kiegészítő programja ez a rendezvény. – Először vagyok itt és azért jöttem ma el a kutyámmal, mert itt nemcsak sokat tanulhat egymásról gazdi és kutyája, de lehetőségünk van sok érdekes feladatot és eszközt kipróbálni.