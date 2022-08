Fogathajtó versenyt, valamint családi- és falunapot szerveztek a hétvégén Szóládon. Az eseménysorozatnak a sportpálya és környéke adott helyett. A programok között főzőverseny, terepfutás és több gyermekelőadás is szerepelt. A bográcsos és szabadtéri főzésnél tradicionális és különleges ételeket is készítettek a csapatok. A falunapot több kiegészítő program színesítette. A szervezők nemcsak a felnőttekre, a gyerekere is gondoltak. Az érdeklődőket íjászattal, jógaórával, póni lovaglással, légvárral és csillámtetoválással is várták. A nap második felében a zenéé volt a főszerep, több előadó is színpadra állt.