A Global Footprint Network nevű nemzetközi kutatószervezet 2003 óta évről évre összehasonlítja a természeti erőforrások megújulóképességét az emberiség erőforrásigényével, vagyis ökológiai lábnyomával. A nemzetközi túlfogyasztás napja minden évben az a nap, amikor a két érték találkozik, vagyis amikortól már a bolygó megújulóképességén felül fogyaszt az emberiség. Az elmúlt években a túlfogyasztás napja évről évre korábban érkezett el: míg 2018-ban még augusztus elejére esett, az idén már július 28-a volt ez a dátum.

– A túllövés napja megmutatja, hogy mennyit gyorsult a fogyasztásunk – mondta Bíró Imola, a fenntartható gazdaságért alapított, Kaposváron is tevékenykedő Követ Egyesület munkatársa. – A folyamat azonban lassítható, de ehhez az átlagembereken kívül a kormányok, önkormányzatok, intézmények és a vállalatok együttműködésére is szükség van. A hétköznapi fogyasztásunkkal befolyásolhatjuk a bolygó jövőjét.

Erőforrásainkkal gazdálkodni kellene.

Forrás: Shutterstock

Próbáljunk meg tudatosan törekedni a fenntarthatóságra, hívta fel erre a figyelmet Bíró Imola. Somogy megyében Kaposvár jó példát mutat az alternatív energiaforrások használatával, de sokat tehet az átlagfogyasztó is. Lehetőleg minél közelebbi termelőtől vásároljunk élelmiszert, ami minél kevésbé legyen feldolgozott.

Lehetőleg helyi termelőtől vásároljunk.

Forrás: Lang Róbert

A megvásárolt ételekből minél kevesebb hulladék keletkezzen, vagyis csak annyit vegyünk meg, amennyit el is fogyasztunk. Arra is gondolhatunk, hogy a divatos ruhák gyorsan cserélődnek, és sok vizet használnak a gyártásukhoz. Személygépkocsi helyett minél többet használjuk a közösségi közlekedést. Ha tehetjük, minél többet haladjunk kerékpárral vagy gyalog, mert ez az egészségnek is jó tesz.

Kétkeréken haladva sokat tehetünk környezetünkért.

Forrás: Németh Levente

Ha házat építünk vagy újítunk fel, törekedjünk az energiahatékonyságra, használjunk hőszigetelést és alternatív energiaforrásokat. Örvendetes, ha minél több zöldfelüleletet alakítanak ki, a kertek nem kell leburkolni, hogy elférjen az autó. Lehet zöldtetőket, intézményekben zöldfalakat létrehozni futónövények telepítésével, ez javítja az épületek hőháztartását és a levegő minőségét.

Az aszály miatt is fontos a vízmegtartás

Égető probléma a vízmegtartás, mert az idei rendkívül aszályos év bebizonyította, hogy a víz milyen hatalmas kincs, és ha kevesebb jut, akkor minél többet fogjunk fel belőle, figyelmeztetett a KÖVET egyesület munkatársa. Takarékoskodjunk a vízzel, minél kevesebbet engedjünk belőle a csatornába, és ne ivóvízzel öntözzük a kerteket. Ma már egyre általánosabb jelenség a takarékoskodás a háztartásokban. Az emberek nemcsak a pénztárcájukat óvják, de egyre többen aggódnak a jövőért és a klímaváltozás miatt. Mindenkinek jó példát kell mutatnia ahhoz, hogy az utánunk jövő generációk elhiggyék, hogy a fenntartható gazdaságnak van értelme, és elhiggyék, hogy mai felnőttek igyekeznek visszafordítani az energiaforrások pazarlását, hogy egy élhető bolygónk legyen, és a az utánunk jövő nemzedékeknek ne az élelemért, a vízért, és az energiahordozókért folytatott harc tegye ki az életüket.