– Ezzel járok melóba meg bevásárolni, nem szeretném, ha megszabadítanának tőle! – mutatta a féltett bringáját egy vékony, középkorú férfi, aki azt vallja, hogy a kerékpározáshoz nincs rossz idő, csak nem megfelelő öltözet. – Százezer forint volt natúrban, a sebességmérőt meg ezt azt én vettem rá. A váz, a kerék meg a váltó az érték rajta. Így most 110 ezer forintra teszem az értékét, de az eszmei értéke természetesen sokkal több a számomra, mert erősen kötődőm hozzá. Mindig zárom, szem előtt van, hogy rálássak. Ha elviszik, legalább integetni tudjak a tolvajnak...

Forrás: Muzslay Péter

Évek óta rendszeresen meghirdeti a kerékpár jelölési akciót a rendőrség Kaposváron, váltakozó helyszíneken. A desedai tóparton és a sportcsarnok előtt éppúgy várták már az érdeklődőket, mint a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság mellett. A kerékpárok adatait rögzítik. A biciklik azonosítót kapnak, felírják az alvázszámot és a tulajdonos adatait. Négy-öt fényképet is készítenek, így azonosíthatók a járművek. A Bike Safe oldalon regisztrálják az adatokat, így a kerékpárok egy hatalmas adatbázisba kerülnek. Matricával is megjelölik a járműveket, hogy a rendszerbe tartoznak. Ha netalántán meglovasítják a bringákat, ennek segítségével hamarabb megtalálhatják. Jelenleg több száz regisztrált kerékpár gördül a kaposvári utakon. Egy-egy regisztráción ugyanis átlag 25-40 bicikli adatait veszik fel a rendőrök, a legutóbbi alkalommal 37 kerékpárt vettek nyilvántartásba. A nyomozóknak nagy segítség a Bike Safe, mert lopás esetén dokumentumokkal támaszthatják alá a kiadott körözéseket. Több esetben vezetett már a tolvajok nyomára az adatbázis használata. A rendőrök felhívták a figyelmet arra, hogy nemcsak a kerékpárok, hanem a manapság erősen elterjedt elektromos rollerek és az elektromos kerékpárok is felvehetők a rendszerbe.