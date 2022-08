Húsz évvel ezelőtt az emlőrákszűrésekkel vette kezdetét a lakosság vizsgálata, amire a 45–65 éves nők 2 évente kapnak meghívólevelet. Ez Somogyban évente mintegy 15 ezer hölgyet érint. 2003-ban indult el szakorvosi rendeléshez kötött szűrés, 3 évente, a 25–65 éves korosztály bevonásával, majd 2015-től az arra jogosult 14 védőnő is végezhet ilyen szűrést a védőnői tanácsadóban.

A vizsgálatok 2017-ben a vastagbélszűrésekkel egészültek ki az 50–70 év közötti lakosok részére. Jelenleg 59 háziorvos végzi a szűrést, de jövőre az összes praxis bekerül a programba. Az első lépés a laboratóriumi vizsgálat, majd ennek eredményétől függően, szükség esetén tükrözésre küldik a pácienst. A szűrésre előzetes ütemezés alapján, véletlenszerűen kiválasztással kerül sor. 2018-ban a meghívottak alig 20 százaléka vett részt ténylegesen a szűrésen, és ez a szám 2021-ben csökkent. Ugyanakkor az érintettek rendkívül magas arányban éltek a kolonoszkópos vizsgálattal, mely során 80%-ban találtak kóros elváltozást a szakemberek.

A szűrések köre azóta még tovább bővült. A „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” elnevezésű program kifejezetten a kis lélekszámú és a szűrővizsgálatokhoz a közlekedési adottságok miatt nehezen hozzáférhető településeken élőket célozza. Az általános szűrőbusz szolgáltatásain túl (nőgyógyászati szűrés, szájüregi szűrés, testösszetétel-analizálás) további három szűrőbusz áll rendelkezésre kardiológiai vizsgálatokra, ahol vérnyomásmérés, vércukor- és koleszterinszint-meghatározás történik.

A szív- és érrendszeri kockázatbecslés alapján indokoltnak vélt esetekben EKG és szívultrahang végezhető, míg az Országos Pulmonológiai Intézet munkatársai a tüdő állapotának mérését is elvégzik. Lehetőség nyílik csontsűrűségmérés és prosztataszűrés igénybevételére, valamint a vastagbélszűrés első lépéséhez szükséges mintavételi egységcsomagok átvételére. A szakemberek a buszokon életmód- és táplálkozási tanácsadással is várják az érdeklődőket.



Mindenki használja ki a lehetőséget



A szűrőegységek 2022 májusától július közepéig Somogy megye hét településén végezték el a lakosság vizsgálatát, az Egészségpart program keretében pedig Balatonbogláron fogadták az ott élőket és a nyaralókat is.

A Somogy Megyei Kormányhivatal egészségügyi munkatársai arra kérnek mindenkit, hogy akit rákszűrésre hívnak, az mindenképpen menjen el, mert az élete múlhat azon, ha korai stádiumban fedezik fel a daganatot a szervezetében. Felhívják a figyelmet arra is, hogy használják ki a kardiológiai szűrőbuszok szolgáltatásait is, hiszen a szív- és érrendszeri betegségek sikeres kezelése is azon múlik, hogy milyen korán ismerik fel az elváltozásokat.





Fotó: Kovács Tibor