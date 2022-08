Az alsósok 800-900, a felsősök 900-1000 forintért étkezhetnek szeptembertől a bodrogi Bölcsesség Kezdete Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Az intézményben májusban egyszer már emeltek a díjakon. Az alapanyagok ára azonban megállás nélkül nő, ezért döntöttek úgy, hogy tovább drágítanak.

Dan Tiborné intézményvezető lapunknak elmondta, a diákok több mint 90 százaléka étkezik az iskolában. A befizetett pénzért tízórait, ebédet és uzsonnát is kapnak. – Ekkora összegből otthon alig lehetne kihozni a napi háromszori étkezést – jegyezte meg. Dan Tiborné hozzátette, nem mindenki fizet ennyit a menzáért. A nagy családosok és a sajátos nevelési igényű fiatalok 50 százalék kedvezményt kapnak.

A Buzsák környéki iskolákban már július elsején megemelték a menza díjat. Takács Itala, a Buzsák Térségi Konyha intézményvezetője érdeklődésünkre elmondta, a gyerekek étkezését mindösszesen 90 forinttal drágították, annak ellenére, hogy az alapanyagok ára folyamatosan emelkedik. – Védjük a családokat és arra törekszünk, hogy minden szülő ki tudja fizetni a menzát – hangsúlyozta Takács Itala. – A felnőtt, vendégebéd árát azonban lényegesen megemeltük. Július elseje előtt 665 forint volt a menü, erre tettünk még rá egy kisebb összeget nem rég, szeptembertől azonban 980 forintra emeljük a díjat – mondta a konyha vezetője.

Enyedi Csaba, a Somogy megyében is szolgáltató országos közétkeztetési cég, a Hungast csoport kommunikációs igazgatója megkeresésünkre elmondta, a túlélésrét küzd a szektor. Ahhoz, hogy ne veszteségesen üzemeltessék a konyhákat muszáj emelniük a díjakon, ehhez viszont a partnereikkel, az önkormányzatokkal is egyeztetniük kell. Enyedi Csaba kiemelte, az alapanyagok ára már eddig is 50-60 százalékkal drágult. Az energiaárak közül a gáz 700, a többi rezsi is átlagosan 350 százalékkal lett drágább. Többletkiadást jelenthet ezen felül majd a közétkeztetési vállalkozásoknak az is, hogy szeptemberre visszacsábítsák azokat a dolgozókat, akik a nyáron máshol vállaltak munkát – tette hozzá.



Volánbuszra ülnek a bodrogi iskolások

A menzaárak változása mellett néhány családot a közlekedés is érint majd szeptember elsejétől. A bodrogi iskolába az elmúlt tanévekben iskolabuszok szállították a gyerekek többségét. Az idei tanévtől azonban a Kaposvárról induló iskolajárat megszűnik. Dan Tiborné intézményvezető lapunknak elmondta, azért döntöttek így, mert a jármű fenntartási költségei emelkedtek. – A Volánbusztól kértünk segítséget és szerencsére kaptunk is – mondta Dan Tiborné. – Egy új menetrend szerinti járatot indít a társaság, amivel a Kaposvár-Bodrog útvonalról hozzánk járók reggelente eljuthatnak az iskolába. Délután egy másik járattal pedig haza tudnak menni. Azt gondolom így a szülők is jobban járnak, mert olcsóbban utazhatnak a gyerekeik, mint korábban az iskolabusszal – hangsúlyozta az intézményvezető. Dan Tiborné hozzátette, a másik buszuk, amivel a Bodrog környéki gyerekeket szállítják iskolába, továbbra is közlekedik.