Kövér István polgármester örömmel köszöntötte a népes vendégsereget. Végre, három év után ismét feléledt egy korábbi hagyomány. Ez évtől egy helyszínen, de szebb és korszerűbb környezetben tudnak a csapatok bemutatkozni. Megköszönte a megyei szervek hathatós segítségét, hogy ismét megrendezhették ezt a napot. Maradandó élményekkel tudnak távozni a kedves vendégek. Móring József Attila kormánymegbízott is barátsággal köszöntötte a megjelenteket, akik nélkül nem jöhetett volna létre a rendezvény. Igaz, ehhez szükség volt polgármester úrra is, aki nem csak álmodozott, hanem meg is valósította elképzeléseit. Bízik abban, hogy a település ismét a somogyi gasztronómia központja lesz. Biró Norbert a megyei közgyűlés elnöke is elismerően szólt a település fejlődéséről. Nyugodt szívvel fogja támogatni a jövőben is a közösségfejlesztő rendezvényeket.

A köszöntőket követően átadták az ötmillió forintból elkészült játszóteret, valamint a huszonötmilliós magyar állami és uniós támogatásból felújított Királyi Vigadót – közösségi házat, melyben akár nyolcvanan is elférnek rendezvények alkalmával.

Következett a csapatok bemutatkozása, a versengés. Két zsűrire is szükség volt. A pogácsa szaggató versenyen azonos mennyiségű tészta anyagból kellett minél több és szép, kerek pogácsát kiszaggatni egy perc alatt. Itt 37 darab volt a rekord. A pogácsa sütés során volt olyan csapat, melyik 2-3 féle pogácsát is bemutatott a bírálóknak. A legfinomabbnak a FŐNIX Somogyi Nagyasszonyok káposztás pogácsája bizonyult. Őt követte az Együtt Bakházáért Egyesület sonkás és a szentgáloskériek baconos pogácsája.

Míg a főzőcsapatok bográcsaiban főtt, vagy a kemencékben sült a polgármesterek kedvenc étele, a gyerekeket sokféle játék, a felnőtteket pedig a színpadi programok szórakoztatták. Hatalmas tapssal jutalmazták a marcaliból érkezett Marcato ütőegyüttes tagjait, akik Sárkány Zsolt vezetésével még az üres kukákat is zeneszerszámként alkalmazták. Ugyancsak együtt énekeltek Tihanyi Tóth Csabával és Bognár Ritával, akik Szenes Iván dalaiból válogattak. Fellépett még a Fáraó Zenekar és Pál Csaba, mint Elvis. A műsorokig az Orfeusz Zenekar szolgált hangulatteremtő zenével.

A nap fénypontja természetesen a díjak átadása volt. Valamennyi főző és sütő csapat kapott valamilyen ajándékot. A tapsonyiak kapros töltött káposztája és kelt rétese vitte el a pálmát. Második lett a taranyiak sült oldalas koszorúja grillezett zöldségekkel, míg harmadik helyet a kisgyalániak marhapörköltje galuskával érdemelte ki. Több csapat részesült különdíjban is.

Jól sikerült az újrakezdés és várják a folytatást a csapatok.