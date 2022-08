– Füst Milán szerint élő anyaggal dolgozni a legnemesebb cselekedetek egyike. Ön, több évtizedes tanári múlttal a háta mögött, hogy érzékeli: változott-e a diákok hozzáállása az ismeretszerzéshez, vagy ezt nem befolyásolja a múló idő?

– Ahogy változik a világ körülöttük, mi is változunk, a diákok pedig már beleszülettek ebbe az új világba. Az ismeretszerzés lehetőségének egész tárháza áll az érdeklődő tanulók rendelkezésére. Az internet használatával bővíthetik a tankönyvből szerzett ismereteiket. Ezt meg is teszik. Én azonban ma is elsődlegesen a tanárok felkészültségében és a tankönyvek anyagában bízom. A pedagógusok feladata, hogy felhívják tanítványaik figyelmét arra, honnan tájékozódhatnak hitelesen. Nálam a könyvek, a folyóiratok szerepelnek az első helyen.

– Hogyan került katedrára?

– Egy szép fekvésű, szívemnek kedves somogyi kis faluból, Törökkoppányból származom. Szüleim dolgos paraszt­emberek voltak. Miután a téeszbe kényszerítették őket, úgy gondolták, hogy a nyolcadik osztály elvégzése után közgazdasági technikumban folytassam tanulmányaimat, mert az szakmát is ad. Könnyebben kapok állást, ha érettségi után nem tudnák anyagilag biztosítani továbbtanulásomat. Így a Kaposvári Közgazdasági Technikum mezőgazdasági tagozatán érettségiztem. Soha nem volt erősségem a matematika, amely a könyvvitel és a statisztika tantárgyak alapja volt. Szenvedtem is eleget, mert olvasni sokkal jobban szerettem, mint azon elmélkedni, hogy hány ló, sertés vagy juh tesz ki egy „számosállatot”. Persze más nehézségekkel, mint például az orosz nyelv, is meg kellett küzdenem, mivel egy kis település „osztatlan” általános iskolájából érkeztem. Abban az időben is hiány volt tanítókból, tanárokból. Lehetőség kínálkozott a pályamódosításra, jelentkeztem képesítés nélküli pedagógusnak. Karádon kezdtem, ahol az első évben a második osztályosokat bízták rám. Sikeres felvételi vizsga után a Pécsi Tanárképző Főiskola levelező tagozatos hallgatója lettem, itt magyar-történelem szakos általános iskolai tanári diplomát szereztem. Karádról két év után Balatonföldvárra helyeztek, azóta is itt élek.

– S nem bánta meg a pályakorrekciót?

– Nem bántam meg! Szerettem tanítani. Sohasem éreztem munkának. Nem bántam meg a diákjaimmal, sok esetben a tanórákon kívül töltött időt. Szeretettel gondolok az osztálykirándulásokra, a Rám-szakadéknál „elveszett” turistaszakköröseimre – akik azóta egyszerűen csak kereszt­anyjuknak hívnak –, a táborozások alkalmával átvirrasztott éjszakákra, amikor esténként mesélnünk kellett, és a kollégám előbb elaludt, mint a gyerekek. Milyen jólesett a szakadó esőben vasbográcsban főzött pörkölt! Az sem zavart senkit, hogy minden nap zuhogott. Az előző évek tapasztalatain okulva volt kollégám, aki egész hétre – praktikusan – csak egy szandálban jött, mert abba, ha befolyt, ki is folyt a víz, és másnap reggelre megszáradt. Csak úgy, ötletszerűen is találkoztunk tanítványaimmal. Egy téli délutánon –amikor még méteres hó esett – az egyik osztályommal a régi kilátónál akkora csónakot építettünk hóból, hogy mindannyian bele tudtunk ülni. Emlékezetesek Törökkoppányban, a cseszmei táborban töltött szeptemberi közösségépítő hétvégék. Itt, ebben a varázslatos erdőben, a Török-kút környékén ismerkedtünk a mindenkori ötödikeseimmel, és próbáltunk „össze­gyalulódni”. A hely szelleme és az egymásra utaltság meg is hozta gyümölcsét. Nagyon jó ezeket a történeteket az osztálytalálkozók alkalmával felidézni. Mára az élmények emlékké szelídültek, amelyekből ma is erőt merítek. Soha nem éreztem magam „kiégettnek”. Ez az érzés szerencsére engem elkerült.

– A díj indoklásában az is szerepel, hogy a város helytörténetét feltáró tevékenysége is figyelemre méltó. Ha most szembe jönne Önnel gróf Széchényi Imre, akinek sokat köszönhet e település, s akiről publikációja is megjelent, mit mondana?

– Gondolom, örülne, hogy az általa alapított fürdőtelep várossá fejlődött. Örömmel látná a szépen felújított régi villákat, eredeti állapotukba visszaállított épületeket, amelyek ma is díszei Balatonföldvárnak. Rácsodálkozna az új, „modern” épületekre. Jóleső érzéssel töltené el, hogy a nevét viselő általános iskola ápolja emlékét, a tanulók ismerik munkásságát, tevékeny életét, arcvonásait pedig bronzba öntött szobor őrzi.

– S ha Ön kérhetne tőle valamit, mi lenne az?

– Azt a törődést, figyelmet, fáradhatatlan alkotómunkát, amelyet a település megalapításában és egész életében kifejtett. Kérném a támogatását a város kulturális és sportéletének szervezéséhez. Ma is szükség lenne gróf Széchényi Imre tervező eszére, sokat felölelő tudományára, meglepő terveire.

– Már megvoltak az alakuló értekezletek az iskolákban. Így, tanévkezdés tövében óhatatlan a kérdés: milyen üzenetet fogalmazna meg a pedagógusoknak, a diákoknak és a szülőknek?

– A legfontosabb üzenet: „Tökéletesülni és tökéletesíteni!”. Ehhez kell az oktatásban részt vevő szereplőknek, diáknak, tanárnak és szülőnek a szoros együttműködése. Nagyon fontos, hogy a pedagógus és a szülő partner legyen a nevelésben. Erre nagyobb szükség van ma, mint valaha. Diák, pedagógus és szülő ne feledje gróf Széchényi Imre gondolatát, amely az iskola falán található márványtáblán áll: „Sokat adott itt a természet, de az embernek sem szabad elmaradni.”



Nem könnyű a gyerekek figyelmét lekötni

Fekete Gáborné szerint, ha egy pedagógusnak vannak tanítványaival közös élményei, a befektetett energia többszörösét kapja vissza a tanórán, és azon kívül is. A kitüntetett tanárnő igyekezett mindenkor szeretettel és felelősséggel oktatni, nevelni, s mindig ügyelt arra, hogy az ígéreteit betartsa. Belátja, ebben az „információáradatban”, a mobiltelefonok világában nem könnyű lekötni a gyerekek figyelmét.