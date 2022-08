Az egyszerűsített adózás szigorítása miatt többen is forgalomcsökkenésre számítanak.

Azok a szállásadók kerülhetnek új kihívás elé, akik abban a házban laknak, ahol szobákat adnak ki. Így végzi kiegészítésként tevékenységét a balatonszemesi Fülöp Zsolt, aki utánaszámolt, s a számlákat látva biztos benne, hogy nem fér majd bele az átlagfogyasztásba.

– Nagy a ház, úgyhogy biztosan többe fog majd kerülni a rezsi. Nem akarok árakat emelni, de amit eddig ingyen adtunk, azért a jövőben felárat számolunk fel. Ilyen a jakuzzi- és a klímahasználat – mondta. Biztosan magasabb számlák érkeznek majd hamarosan hozzá, de mivel Zsolték szobái még mindig az olcsóbb szállások közé tartoznak, remélik, hogy megmaradnak a vendégeik. – Van, aki alapból irreálisan magas árat kér, nekik lesz igazán rossz most, és ezért szerintem tisztulni fog a piac – tette hozzá Fülöp Zsolt.

Lengyeltótiné Lajos Beáta balatonlellei szálláshely-szolgáltató optimistán áll a változásokhoz. – Arra számítunk, hogy kevesebb magyar vendég tér be hozzánk, de ezzel párhuzamosan a külföldi vendégek számának a növekedésére is – mondta el érdeklődésünkre. Mint hozzátette, muszáj emelniük, de az alternatív energiafelhasználásban is gondolkodnak. – Megfontoltuk, hogy napelemet rakatunk. Már utánaszámoltunk a rezsiköltségeknek, nem lesz nagyon vészes, de a szauna- és klímahasználat miatt nem férünk bele az átlagos fogyasztási limitbe – összegzett fejből. Nem lesz egyszerű, mert nem tudhatjuk, mennyien mondják vissza majd a foglalásukat, és azt sem, hogy a katatörvény miatt mennyi céges vendégtől esünk el.

Óvatosan tervez az árakkal Farkas Gábor is, aki Fonyódon ad ki szobákat a nyári időszakban. – Mivel nem egész éven át lakott az ingatlan, szerintem bele fogunk férni a keretbe. Minket talán nem érint a változás, ráadásul amit lehetett, modernizáltunk, úgyhogy egyébként is takarékosak vagyunk az energiával, fogalmazott.

Miszlang Jánosné Szennában foglalkozik szobakiadással, a vendégház-tulajdonos azt mondta, hogy szerinte a szobaárai most is nagyon alacsonyak, ezért valamennyit emelni fog, hogy a rezsiszámlákat is fedezni tudja. – Ugyan még nem számoltuk ki, hogy jövünk majd ki, de a vendégeink nagyon rendesek, nem pazarolják az áramot – mondta Miszlang Jánosné. Hozzátette: az emelést már az augusztusi új foglalásoknál alkalmazni fogja.



Fotó: MW