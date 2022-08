Napra pontosan 150 évvel ezelőtt indult el a Gyékényes(Zákány)-Kaposvár-Dombóvár vasútvonal, erre emlékeztek a somogyi megyeszékhelyen a hétvégén. Keresztes Péter a MÁV Start Zrt. vezérigazgatója az eseményen elmondta, azzal, hogy 1872. augusztus 14-én megnyílt a Dombóvár és Zákány közötti vasútvonal, az érintett településeknek hatalmas lehetőséget és fellendülést jelentett. Emlékeztetett, a kezdetekben voltak nehézségek, a menetidő akkoriban 9 óra 31 perc volt. Manapság azonban a vonat már kettő, kettő és fél óra között teszi meg a két település közötti távolságot.

Keresztes Péter hangsúlyozta, a vasútnak mindig is egy gazdaságlendítő szerepe volt. Ahol jelenleg is működik vasút, ott a gazdaságot sokkal könnyebben lehet fejleszteni. A MÁV Start Zrt. vezérigazgatója arról is beszélt, hogy elmúlt években mennyit fejlődött a járatrendszer Somogyban. – Elindult az InterRégió vonat Kaposvár és Győr között, közlekedik a Fenyves Expressz és mondhatom, hogy Kaposvárhoz közelebb hoztuk a Balaton. Negyvenöt perc alatt el lehet érni a tavat – hangsúlyozta Keresztes Péter.

Az ünnepségen elhangzott, a megnövekedett utasforgalom miatt több szerelvényre lenne szükség a megyében. A koronavírus-járvány előtt, 2019-ben összesen 617 ezren utaztak Kaposvárra és a városból. Az idei év első félévében pedig már több mint 350 ezren vették igénybe a vasúti szolgáltatást.