Jól halad a homokszentgyörgyi hivatal épületének felújítása. A belső felújítása már korábban megtörtént, nyílászárócserével együtt, most energetikai fejlesztés zajlik. Az önkormányzat még az idei évben a ravatalozót is felújítja a Magyar Falu Program keretében, a Homokszentgyörgyi Sportegylet pedig a sportöltözőt korszerűsíti, de elkezdődött a Petőfi utca egyik oldalán a járdafelújítás is.