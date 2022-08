– Csongi, csak lőj! – drukkoltak társuknak a kadétok, miután a fiatalember pillanatok alatt végigkúszott az akadálypályán és lézeres puskát ragadott. A rendészeti technikusok és a kadétok a következő feladatban is teljes erőbedobással futották le a kijelölt távot, majd zsámolyról medicin labdákat raktak le és vissza, s a lövészetben is jeleskedtek. Az indulók lézerpuskával mutatták be célzóképességeiket, s a szervezők megelégedésére profin oldották meg a feladatokat.

Fotós: Lang Róbert

Labdakeresés részeg-szemüvegben és rendfokozat felismerés: az újabb fordulókban további értékes pontokkal díjazták az ifjak ügyességét. A Gépész tornatermében összesen 62-en bizonyították felkészültségüket, s a hangulatra nem lehetett panasz: visszhangzott a csarnok, a fiúk és lányok lelkesen buzdították csapatukat.

Ott jártunkkor 74-58-ra vezettek a kadétok a rendészeti szakos diákok felett. A diákoknak nem csak fizikai felkészültségükről kellett számot adni, de a szürkeállományukat is meg kellett dolgoztatni a totó kitöltésével. Magyarország uniós csatlakozása, Dózsa-féle parasztfelkelés, az aranybulla, Mohácsi vész és a II. világháború kitörésének évszámai is szerepeltek a kérdések között.

A házigazdák szerint a gépészes fiatalok történelmi kérdésekben is otthonosan mozogtak. Takács Szilvia, a Eötvös Loránd műszaki technikum igazgatója azt mondta: a rendészeti technikus tanulók a Sólyomtáborban vettek részt, a kadétok a Békatáborban. A pályaorientációt és a közösségépítést is szolgálta a program, melynek során a kamaszok betekintést nyertek leendő szakmájukba.

Fotós: Lang Róbert

– Gyorsaság és figyelem: a versenyzés közben ez végig fontos – mondta a 15 éves Birics Bonifác, aki a honvéd kadét osztályban kezdi tanulmányait. – Sok barátom jár ide, jókat hallottam az iskoláról, ezért jelentkeztem. Mindjárt az első programunk izgalmasra sikerült, tetszik a verseny, a csapatunk keményen küzd. Szeretek sportolni, öt éve járok dzsúdózni, másik kedvenc sportágam a kosárlabda.

Fotós: Lang Róbert

Farkas Botond Imre a rendészeti technikusok csapatát erősítette. A 14 éves fiatalember szerint nagyon jó a mostani verseny, s később is szívesen részt venne hasonlóban.