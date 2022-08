Hálóval védi a nagy hőségtől Keresztes Martin óriási töktermését. Még egy fehér vászonnal is letakarta. – Nagyon oda kell figyelni nem csak a fény mennyiségre, hanem a vízre is, ugyanis, ha túlöntözőm megrepedhet, naponta több órát foglalkozok vele – mondta el a sántosi fiatal, aki öt éve kezdett el foglalkozni töktermesztéssel. – Egy ismerősöm mindig a patak mellé rakott le takarmánytököt és szinte nulla foglalkozással ötven kilóra is megnőtek, gondoltam egyet, hogy foglalkozok vele és hátha sikerül egy gigász nagyságút termelni – mesélt a kezdetekről Keresztes Martin. A magokat vásárolja, de próbálkozik szaporítással is. Két évvel ezelőtt volt a legnagyobb termése, a tök elérte a 150 kilót, de az idei még nagyobbnak tűnik. A kaposvári nagy piac tökversenyén többször állhatott fel a dobogó legfelső fokára. – A mostani már meghaladta a 150 kilónyit, október elsején lesz az országos tökverseny, arra szeretnék nevezni, bízom benne, hogy addig még nőni fog sokat – mondta el a fiatal termelő. Hozzátette: több ember kell, mire a gigatermést elszállítják a verseny helyszínére, de sok helyi segítségére számíthat, akik nem csak megcsodálják, hanem felrakják a teherautóra is az óriástököt. – Miután a versenyek lezajlottak, utána a tök dekorációként volt látható a faluban, de sokáig nem lehetett kint, mert a magok elkezdenek benne csírázni és nem tudom utána felhasználni, a vadak nagyon örültek a nagy mennyiségű csemegének – mondta el Keresztes Martin, aki a kaposvári mezőgazdasági szakiskolában érettségizett és ősszel itt folytatja tanulmányait. – Van még egy körülbelül 70 kilós, de szerintem ez már nem fogja meghaladni a másikat, amelyik már most 150 kilós – mutatta a másik óriási termését. Megjegyezte: több hozzáértő biztatja, akik azt mondták neki, ha odafigyeléssel mindent megad a növénynek, akár elérheti a 300 kilós súlyt is.