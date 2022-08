Táborozó gyerekektől búcsúzkodott Szerecz Róbert az augusztusi délutánban. Egy hetük van arra, hogy elmerüljenek a tánc mesés világában.

– A mesebeli országunkban mindenki ért mindenhez, tud mindent, ám egy boszorkány átka miatt nem mernek táncolni. A kiskirálylány útra kel, hátha létezik olyan hely, ahol táncolnak. Így jut el Riszaországba, Receficébe, Nyugítóba. Ahol mindenféle mesebeli lényekkel találkozik, akik önfeledten táncolnak. Mindenkiben megtalálható a gyermeki én, aki mindent szeret. Leggyönyörűbb lélek a gyermekeké. Ha ez megvan bennünk, könnyebben veszünk minden akadályt – foglalta össze a táborban szerzett tapasztalatait Szerecz Róbert, aki először bűvésznek készült, műsorokat is betanult a műfajban.

Kilenc évesen ült a szőnyegen, és bűvészkendőkkel játszott. Táncoltatta a varázslatos kellékeket, közben édesanyja tükre előtt ő maga is lejtett rá, ha szólt a zene. Ez a kép elevenen él Szerecz Róbert emlékezetében.

– Amikor látta édesanyám, hogy a zene megindít, beíratott néptáncra. Szinte az egész osztály ott volt a tánccsoportban. Azt később tudtam meg tőlük, hogy azért tartottak velem, mert én hívtam magammal őket – emlékezett vissza a Somogyi Aprók kezdeti lépéseire. Gyermekkorát a néptánc töltötte be, ami egyenes utat nyitott a Somogy Táncegyüttesbe, majd a Toldi Lakótelepi Iskolában tanított az alsósoknak néptáncot, a felsősöknek társastáncot, a gimnazistáknak pedig balettet és modern táncot.

– Egyszer oda jött hozzám az utcán egy régi tanítványom: közölte velem, hogy örökre megváltoztatta a hölgyekhez való hozzá állását az, hogy táncolni tanult nálam, majd miután elmondta ezt, tovább lépett – mondta Szerecz Róbert, aki a toldis évek után koreográfusként tevékenykedett.

– A csúcsot a Roxínház jelentette nekem. Nagyon jól érzem magam, amikor táncszínházi produkciót kell létre hozni. Hagytam az egyéniségeket kibontakozni. Minden stílusban tudtunk dolgozni. Az István a királyban a néptáncot tanítottam, a Dzsungel könyvében az állatok mozgását, a Hairben pedig egy sajátos képi világot jelenítettünk meg. Mindegyiket egyedivé tettem valamivel – emlékeztetett Szerecz Róbert, aki nem hagyta abba a csúcson, csupán szeretett volna továbbtáncolni. Azért költözött Dunaújvárosva 2005-ben, mert az ottani Vasas Táncegyüttes tagjaként újra kibontakozhatott.

– Nyolc évig tanítottam Dunaújvárosban gyerekeket. Búcsúzóul olyan koreográfiát készítettem nekik, amelyet azóta is szívesen emlegetnek. Sajnos, az koszorúcskák ideje leáldozott, így nem mindenkinek adatik meg, hogy az iskolában megtanuljon táncolni, pedig lelkileg nagy szüksége lenne mindenkinek rá, mert a tánc varázslat. Ha egy párkapcsolat megromlik, én terapeutaként biztosan azzal kezdenék, hogy a férfi kérje föl a hölgyet táncolni. A nők ugyanis nagyon szeretnek lejteni. Ne féljünk velük táncolni! Nekünk, férfiaknak kell megtanulnunk a lépéseket, hogy tudjuk vezetni a hölgyeket. Gyakran azt érzem, hogy a szívünkkel kellene gondolkodnunk és az agyunkkal érezni. A tánc a legjobb eszköz arra, amire már nincsenek szavak - hívta fel a figyelmet Szerecz Róbert a tánc jelentőségére. – Örülök, hogy legalább a szalagavatókon találkoznak a fiatalok a tánccal. De utána nincs folytatás. Nem tudnak táncolni az emberek. Nem néznek egymás szemébe. Nincsenek táncos szórakozóhelyek sem, ahol ezt megtanulnák – sorolta mindennapi életünk táncbéli hiányosságait.

– Néhány éve egy női dobkörbe hívtak meg, ahol férfiként én gyújthattam meg a tüzet. Ahogy doboltak, nem tudtam nyugodtan ülni, éreztem a lüktetést mindenembe, végül felálltam,és táncba hívtam a többieket. Ilyen vírus kellene, ami emeli a rezgésszintet, amitől a test nem tudja befogadni a negatív dolgokat. Ha táncolok, megszűnik a tér és az idő. Közben tényleg szabadnak érzem magam. Ahogy a szerelem nem feladat, hanem az élet lélegzete, a tánc sem az, hanem szabad szárnyalás. Merni kell, mindegy, hogy ki nézi, táncoljunk! Inspirációt ad – javasolta Szerecz Róbert, akivel hamarosan az egyik kaposvári művészeti iskolában tanítja majd az ifjúságot.

Új oldaláról is bemutatkozna a koreográfus

Táncpedagógusként ismeri mindenki az 53 éves, mindig fiatal lelkű Szerecz Róbertet, ám három éve számára egy teljesen új műfajban is kipróbálta magát .

– Bár tudom, hogy van mit leírni, gyakran teszem fel magamnak a kérdést, hogy honnan jönnek a gondolatok a verseimhez. Van, hogy magam is meglepődöm, hogy ezt én csinálom? Aztán arra jutok, hogy talán ez már korábban is bennem volt, csupán most jött elő. Többnyire az interneten osztom meg a költeményeket, ám ismerősök jelezték, hogy kiadhatnám kötetbe is – mondta a táncpedagógus, aki már egy táncos-verses előadásról álmodik saját koreográfiáival és verseivel.